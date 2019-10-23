Шоколадное печенье с трещинками: рецепт от Юлии Высоцкой
Рецепт ароматного шоколадного печенья с орехами
Осень – самое время согреваться вкусным чаем. Как раз для таких посиделок Юлия Высоцкая поделилась рецептом ароматного шоколадного печенья с трещинками.
Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:
Это сладкое лакомство поднимет вам настроение даже в самый ненастный день. Так что покупайте ингредиенты и приступайте!
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Шоколадное печенье с мраморной корочкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 406 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 60 г черного горького шоколада
- 100 мл молока
- 250 г коричневого сахара
- 125 г сливочного масла
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. соли
- 340 г пшеничной муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 ст. л. какао-порошка
- 1 щепотка перца душистого молотого
- 1 ч.о. ванильного экстракта
- 1 горсть орехов пекан
- Сахарная пудра – по вкусу
Способ приготовления:
- В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
- В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
- Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
- Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
- Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
- Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
- Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
- Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
- Выпекать печенье 15-20 минут при 190 °С.
Полезные советы от Юлии Высоцкой
- Душистый перец можно заменить на гвоздику.
- Орехи берите любые, которые вам нравятся. Это могут быть и грецкие орехи, и миндаль хорош, и кедровые орехи подойдут. А фундук и шоколад – это вообще классика.
- Тесто лучше положить в холодильник на 3-4 часа или оставить на ночь.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить осеннее печенье с яблоками и корицей. "Сегодня" также рассказывали, как испечь домашние сырные крекеры.
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Источник: Сегодня