Шоколадное печенье с трещинками: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт ароматного шоколадного печенья с орехами

Шоколадное печенье с трещинками Фото: Depositphotos

Осень – самое время согреваться вкусным чаем. Как раз для таких посиделок Юлия Высоцкая поделилась рецептом ароматного шоколадного печенья с трещинками.

Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:

Это сладкое лакомство поднимет вам настроение даже в самый ненастный день. Так что покупайте ингредиенты и приступайте!

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Шоколадное печенье с мраморной корочкой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

406 ккал на 100 г

Ингредиенты:

60 г черного горького шоколада

100 мл молока

250 г коричневого сахара

125 г сливочного масла

2 яйца

1/2 ч. л. соли

340 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

2 ст. л. какао-порошка

1 щепотка перца душистого молотого

1 ч.о. ванильного экстракта

1 горсть орехов пекан

Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 °С.

Полезные советы от Юлии Высоцкой

Душистый перец можно заменить на гвоздику.

Орехи берите любые, которые вам нравятся. Это могут быть и грецкие орехи, и миндаль хорош, и кедровые орехи подойдут. А фундук и шоколад – это вообще классика.

Тесто лучше положить в холодильник на 3-4 часа или оставить на ночь.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осеннее печенье с яблоками и корицей. "Сегодня" также рассказывали, как испечь домашние сырные крекеры.

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