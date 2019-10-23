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Шоколадное печенье с трещинками: рецепт от Юлии Высоцкой

Рецепт ароматного шоколадного печенья с орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Шоколадное печенье с трещинками
Шоколадное печенье с трещинками
Фото: Depositphotos

Осень – самое время согреваться вкусным чаем. Как раз для таких посиделок Юлия Высоцкая поделилась рецептом ароматного шоколадного печенья с трещинками.

Смотрите видео, как приготовить галетное печенье с ягодами:

Это сладкое лакомство поднимет вам настроение даже в самый ненастный день. Так что покупайте ингредиенты и приступайте!

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Шоколадное печенье с мраморной корочкой

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 406 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 60 г черного горького шоколада
  • 100 мл молока
  • 250 г коричневого сахара
  • 125 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. соли
  • 340 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. какао-порошка
  • 1 щепотка перца душистого молотого
  • 1 ч.о. ванильного экстракта
  • 1 горсть орехов пекан
  • Сахарная пудра – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В сотейник положить шоколадные капли или измельченную часть шоколадной плитки. Добавить молоко. Растопить шоколад при невысокой температуре.
  2. В глубокую миску насыпать сахар, добавить мягкое сливочное масло, куриные яйца, соль. Растереть все до однородной консистенции с помощью лопатки.
  3. Добавить третью часть муки, разрыхлитель, какао-порошок. Снова вымешать лопаткой
  4. Добавить еще часть муки и растопленный шоколад с молоком. Вымешать еще раз.
  5. Добавить душистый перец, ванильный экстракт и оставшуюся часть муки.
  6. Орехи измельчить в блендере и добавить в тесто. Хорошо вымешать, чтобы все ингредиенты соединились.
  7. Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 3-4 часа.
  8. Достать тесто из холодильника, скатать шарики произвольного размера и обвалять в сахарной пудре.
  9. Противень застелить бумагой для выпечки. Выложить шарики на небольшом расстоянии друг от друга.
  10. Выпекать печенье 15-20 минут при 190 °С.

Полезные советы от Юлии Высоцкой

  • Душистый перец можно заменить на гвоздику.
  • Орехи берите любые, которые вам нравятся. Это могут быть и грецкие орехи, и миндаль хорош, и кедровые орехи подойдут. А фундук и шоколад – это вообще классика.
  • Тесто лучше положить в холодильник на 3-4 часа или оставить на ночь.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осеннее печенье с яблоками и корицей. "Сегодня" также рассказывали, как испечь домашние сырные крекеры.

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Источник: Сегодня
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