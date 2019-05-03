Шоколадный кекс в чашке: рецепт от Даши Малаховой

Вкусный и быстрый десерт для всей семьи

Шоколадный кекс в кружке Фото: dashamalahova.com

Шоколад любят почти все. Этот полезный десерт едят просто так, делают из него муссы и добавляют в знаменитые пирожные брауни и фондан. Предлагаем вам добавить к этому списку еще один рецепт: шоколадный кекс в чашке, который готовится в микроволновой печи за считанные минуты.

Шоколадные кексы в кружке

Ингредиенты:

4 ст. ложки муки

2 ст. ложки какао

1 яйцо

3 ст. ложки молока

2 ст. ложки сахара

3 ст. ложки растительного масла

1/4 ч. ложки разрыхлителя

1 ст. ложка шоколадной стружки

Пару ягод черешни

Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков. Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку. Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки. Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки). Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

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