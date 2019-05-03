Шоколадный кекс в чашке: рецепт от Даши Малаховой
Вкусный и быстрый десерт для всей семьи
Шоколад любят почти все. Этот полезный десерт едят просто так, делают из него муссы и добавляют в знаменитые пирожные брауни и фондан. Предлагаем вам добавить к этому списку еще один рецепт: шоколадный кекс в чашке, который готовится в микроволновой печи за считанные минуты.
Шоколадные кексы в кружке
Ингредиенты:
- 4 ст. ложки муки
- 2 ст. ложки какао
- 1 яйцо
- 3 ст. ложки молока
- 2 ст. ложки сахара
- 3 ст. ложки растительного масла
- 1/4 ч. ложки разрыхлителя
- 1 ст. ложка шоколадной стружки
- Пару ягод черешни
- Сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков.
- Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку.
- Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки.
- Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки).
- Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
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Источник: Сегодня