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Шоколадный кекс в чашке: рецепт от Даши Малаховой

Вкусный и быстрый десерт для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Шоколадный кекс в кружке
Шоколадный кекс в кружке
Фото: dashamalahova.com

Шоколад любят почти все. Этот полезный десерт едят просто так, делают из него муссы и добавляют в знаменитые пирожные брауни и фондан. Предлагаем вам добавить к этому списку еще один рецепт: шоколадный кекс в чашке, который готовится в микроволновой печи за считанные минуты.

Шоколадные кексы в кружке

Ингредиенты:

  • 4 ст. ложки муки
  • 2 ст. ложки какао
  • 1 яйцо
  • 3 ст. ложки молока
  • 2 ст. ложки сахара
  • 3 ст. ложки растительного масла
  • 1/4 ч. ложки разрыхлителя
  • 1 ст. ложка шоколадной стружки
  • Пару ягод черешни
  • Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Взбейте яйцо с сахаром. Добавьте просеянные муку, какао и разрыхлитель. Взбейте миксером, чтобы не было комочков.
  2. Влейте молоко, растительное масло и еще раз взбейте. Добавьте шоколадную стружку.
  3. Разлейте тесто по чашкам, заполнив их не более чем на половину. В середину положите по 1-2 черешне, удалив предварительно косточки.
  4. Выпекайте в микроволновке на высокой мощности в течение 3-5 минут (в зависимости от мощности микроволновки).
  5. Подавайте кексы в чашках, украсив сахарной пудрой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кекс с манго и овсяными хлопьями. Мы также рассказывали, как испечь мраморный кекс от Алексея Суханова. Кроме этого, мы делились рецептом быстрого шоколадного кекса в микроволновке.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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Источник: Сегодня
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