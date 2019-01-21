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Шоколадный мусс из четырех ингредиентов от Гордона Рамзи

Готовим вкусный и полезный десерт по рецепту знаменитого шефа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Гордон Рамзи Фото: instagram.com/gordongram
Гордон Рамзи
Фото: instagram.com/gordongram

Ищете рецепт простого и вкусного десерта? Тогда приготовьте шоколадный мусс от известного британского шефа Гордона Рамзи. Он содержит исключительно натуральные ингредиенты, и подходит тем, кто не употребляет молочные продукты и яйца.

Шоколадный мусс с авокадо

Шоколадный мусс Фото: instagram.com/gordongram

Ингредиенты:

  • 2 больших спелых авокадо без косточки, очищенных
  • 3-4 столовые ложки жидкого меда или по вкусу
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 50 г сырого какао-порошка

Рецепт приготовления:

  1. Положите авокадо в кухонный комбайн и перебейте до получения однородной массы.
  2. Добавьте три столовые ложки меда вместе с какао и ванилью, снова перемешайте. Попробуйте, и добавьте больше меда, если необходимо.
  3. Разложите мусс в восемь бокалов или стаканов для десертного вина. Поставьте в холодильник на час перед подачей на стол.

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Как правильно измерить мед

Из-за того, что мед очень липкий и крепко держится на ложке, его довольно трудно измерить точно. Однако, если вы покроете мерную ложку тонким слоем растительного масла без запаха, мед сразу соскользнет без остатка.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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Источник: Сегодня
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