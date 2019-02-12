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Шоколадный пирог с красным вином и клубничным джемом: рецепт на День святого Валентина

Рецепт праздничной выпечки без масла и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:25
Шоколадный торт на День святого Валентина
Шоколадный торт на День святого Валентина
Фото: Pixabay

Шоколадный пирог на красном вине – идеальный десерт на День святого Валентина. Он достаточно просто готовится из доступных ингредиентов, но результат вас непременно порадует. 

Шоколадный пирог на красном вине

Ингредиенты:

  • 200 мл красного сухого вина
  • 170 г муки
  • 35 г растительного масла
  • 150 г сахара
  • 45 г какао
  • 80 г клубничного джема
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли

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Для ганаша:

  • 100 г черного шоколада
  • 100 г жирных сливок

Рецепт приготовления:

  1. Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. Добавить разрыхлитель и сахар. Перемешать.
  2. Добавить к сухим ингредиентам клубничный джем, растительное масло и вино. Перемешать тесто до однородности.
  3. Готовое тесто переместить в небольшую форму для выпечки. Выпекать пирог при 160 градусах до готовности (ее можно проверить зубочисткой).
  4. Для ганаша шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком до получения однородной блестящей массы.
  5. Полить пирог ганашем, по желанию украсить свежей клубникой или веточками розмарина.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравления с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:

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Источник: Сегодня
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