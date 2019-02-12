Шоколадный пирог с красным вином и клубничным джемом: рецепт на День святого Валентина
Рецепт праздничной выпечки без масла и яиц
Шоколадный пирог на красном вине – идеальный десерт на День святого Валентина. Он достаточно просто готовится из доступных ингредиентов, но результат вас непременно порадует.
Шоколадный пирог на красном вине
Ингредиенты:
- 200 мл красного сухого вина
- 170 г муки
- 35 г растительного масла
- 150 г сахара
- 45 г какао
- 80 г клубничного джема
- 5 г разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки соли
Для ганаша:
- 100 г черного шоколада
- 100 г жирных сливок
Рецепт приготовления:
- Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. Добавить разрыхлитель и сахар. Перемешать.
- Добавить к сухим ингредиентам клубничный джем, растительное масло и вино. Перемешать тесто до однородности.
- Готовое тесто переместить в небольшую форму для выпечки. Выпекать пирог при 160 градусах до готовности (ее можно проверить зубочисткой).
- Для ганаша шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком до получения однородной блестящей массы.
- Полить пирог ганашем, по желанию украсить свежей клубникой или веточками розмарина.
Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравления с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.
Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Идеи подарков ко Дню влюбленных своими руками Как приготовить романтический завтрак в постель на День святого Валентина Клубничное суфле на День святого Валентина Шоколадный пирог в виде сердца на День святого Валентина
Источник: Сегодня