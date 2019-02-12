Шоколадный пирог с красным вином и клубничным джемом: рецепт на День святого Валентина

Рецепт праздничной выпечки без масла и яиц

Шоколадный торт на День святого Валентина Фото: Pixabay

Шоколадный пирог на красном вине – идеальный десерт на День святого Валентина. Он достаточно просто готовится из доступных ингредиентов, но результат вас непременно порадует.

Шоколадный пирог на красном вине

Ингредиенты:

200 мл красного сухого вина

170 г муки

35 г растительного масла

150 г сахара

45 г какао

80 г клубничного джема

5 г разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

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Для ганаша:

100 г черного шоколада

100 г жирных сливок

Рецепт приготовления:

Муку, какао и разрыхлитель просеять через сито. Добавить разрыхлитель и сахар. Перемешать. Добавить к сухим ингредиентам клубничный джем, растительное масло и вино. Перемешать тесто до однородности. Готовое тесто переместить в небольшую форму для выпечки. Выпекать пирог при 160 градусах до готовности (ее можно проверить зубочисткой). Для ганаша шоколад разломать на кусочки, залить горячими сливками и перемешать венчиком до получения однородной блестящей массы. Полить пирог ганашем, по желанию украсить свежей клубникой или веточками розмарина.

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Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:

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