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Сибас в духовке с пряными травами и чесноком: рецепт дня

Сегодня, 16:45

Простейший рецепт запеченной рыбы в духовке

Сибас – основа средиземноморской диеты. Эту рыбу жарят на гриле, запекают в духовке, припускают в пряном отваре.

Лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры – вот лучший аккомпанемент к сибасу, приготовленному любым способом.

Сибас в духовке с пряными травами и чесноком

Сибас в духовке с лимоном и травами
Сибас в духовке с лимоном и травами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 тушка сибаса
  • Много свежей зелени (веточки розмарина, тимьяна, лавра)
  • 1-2 головки чеснока
  • 1 лимон
  • Крупная морская соль

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Способ приготовления:

  1. Подготовить рыбу: почистить, выпотрошить и удалить жабры.
  2. Чеснок разрезать поперек и прямо в шкурке выложить вместе с половиной зелени на противень.
  3. Поместить сверху рыбу, обильно посыпать морской солью. Добавить тонкие кружочки лимона и оставшуюся зелень.
  4. Отправить в разогретую до 190 ºС духовку примерно на 30 минут. Не пересушить.

Как подавать блюдо

Подавать рыбу вместе с кускусом, запеченным картофелем или летним салатом из помидоров.

Смотрите видео, как сделать бургер с рыбой на гриле:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь сибаса с апельсинами и помидорами.

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Источник: Сегодня
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