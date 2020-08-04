Сибас в духовке с пряными травами и чесноком: рецепт дня

Простейший рецепт запеченной рыбы в духовке

Сибас – основа средиземноморской диеты. Эту рыбу жарят на гриле, запекают в духовке, припускают в пряном отваре.

Лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры – вот лучший аккомпанемент к сибасу, приготовленному любым способом.

Сибас в духовке с пряными травами и чесноком

Сибас в духовке с лимоном и травами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 тушка сибаса

Много свежей зелени (веточки розмарина, тимьяна, лавра)

1-2 головки чеснока

1 лимон

Крупная морская соль

Способ приготовления:

Подготовить рыбу: почистить, выпотрошить и удалить жабры. Чеснок разрезать поперек и прямо в шкурке выложить вместе с половиной зелени на противень. Поместить сверху рыбу, обильно посыпать морской солью. Добавить тонкие кружочки лимона и оставшуюся зелень. Отправить в разогретую до 190 ºС духовку примерно на 30 минут. Не пересушить.

Как подавать блюдо

Подавать рыбу вместе с кускусом, запеченным картофелем или летним салатом из помидоров.

Смотрите видео, как сделать бургер с рыбой на гриле:

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь сибаса с апельсинами и помидорами.

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