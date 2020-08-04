Сибас в духовке с пряными травами и чесноком: рецепт дня
Простейший рецепт запеченной рыбы в духовке
Сибас – основа средиземноморской диеты. Эту рыбу жарят на гриле, запекают в духовке, припускают в пряном отваре.
Лук, чеснок, фенхель, пряные травы, а также цитрусовые и помидоры – вот лучший аккомпанемент к сибасу, приготовленному любым способом.
Сибас в духовке с пряными травами и чесноком
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 тушка сибаса
- Много свежей зелени (веточки розмарина, тимьяна, лавра)
- 1-2 головки чеснока
- 1 лимон
- Крупная морская соль
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Способ приготовления:
- Подготовить рыбу: почистить, выпотрошить и удалить жабры.
- Чеснок разрезать поперек и прямо в шкурке выложить вместе с половиной зелени на противень.
- Поместить сверху рыбу, обильно посыпать морской солью. Добавить тонкие кружочки лимона и оставшуюся зелень.
- Отправить в разогретую до 190 ºС духовку примерно на 30 минут. Не пересушить.
Как подавать блюдо
Подавать рыбу вместе с кускусом, запеченным картофелем или летним салатом из помидоров.
Смотрите видео, как сделать бургер с рыбой на гриле:
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь сибаса с апельсинами и помидорами.
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