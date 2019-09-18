Сибас в соли с розмарином: рецепт дня
Рецепт сибаса в соляной шубе от Даши Малаховой
Запекание в соли – это лучший способ приготовления морской рыбы. Так она всегда получается очень сочной, а готовить ее легко и быстро, даже не нужно чистить.
Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:
Для этого рецепта не нужно масло, рыба запекается "в собственном соку", за счет чего содержит минимум калорий. Единственный нюанс – соль обязательно должна быть крупной, желательно морской.
Сибас в соляной шубе
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 выпотрошенный сибас с чешуей
- 1 кг соли
- 1 лимон
- Укроп
- Тимьян
- Базилик
- Розмарин
- Перец
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Способ приготовления:
- Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
- Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
- Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
- Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
- Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 С.
Напомним, ранее мы делились рецептом сибаса с соусом песто. "Сегодня" также писали, как запечь сибаса с апельсинами и помидорами.
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Источник: Сегодня