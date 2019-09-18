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Сибас в соли с розмарином: рецепт дня

Рецепт сибаса в соляной шубе от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:35
Рыба в соли в духовке
Рыба в соли в духовке
Фото: Depositphotos

Запекание в соли – это лучший способ приготовления морской рыбы. Так она всегда получается очень сочной, а готовить ее легко и быстро, даже не нужно чистить.

Смотрите видео, как вкусно приготовить рыбу на мангале:

Для этого рецепта не нужно масло, рыба запекается "в собственном соку", за счет чего содержит минимум калорий. Единственный нюанс – соль обязательно должна быть крупной, желательно морской.

Сибас в соляной шубе

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 выпотрошенный сибас с чешуей
  • 1 кг соли
  • 1 лимон
  • Укроп
  • Тимьян
  • Базилик
  • Розмарин
  • Перец

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Способ приготовления:

  1. Рыбу подсушить кухонным полотенцем. Поперчить, сбрызнуть соком лимона.
  2. Плотно зафаршировать травами и кусочками лимона.
  3. Выстелить дно противня бумагой для выпекания.
  4. Насыпать слой соли, выложить на нее рыбу и сверху засыпать оставшейся солью. Хорошо сбрызнуть водой.
  5. Запекать в духовке 15-20 минут при температуре 175 С.

Напомним, ранее мы делились рецептом сибаса с соусом песто. "Сегодня" также писали, как запечь сибаса с апельсинами и помидорами.

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Источник: Сегодня
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