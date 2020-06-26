Спецпроект

Сколько должны стоить колбаса и сосиски

В проекте "Мы это едим", вместе с ТМ Бащинский, разбираемся в мифах о колбасных изделиях и сосисках

Говорят "Чем дороже колбаса – тем больше в ней мяса". Попробуем разобраться, так ли это.

Сосиски и сардельки – это вкусный и удобный продукт, а потому частый гость в потребительской корзине.

В мясных отделах такое разнообразие изделий, что зачастую покупатель "зависает" здесь дольше, чем в других отделах. И правда, как определиться с выбором, ведь производителей немало, ассортимент самый разнообразный — от классики до новинок. Но основная причина — мифы, витающие вокруг этих продуктов еще со времен Советского Союза.

Сейчас на рынке колбасной продукции очень высокая конкуренция и в сражениях за потребительские симпатии все средства хороши. Особенно подогревание веры в старые мифы и раскручивание новых — очень удобное оружие. Вот поэтому и теряем много времени в колбасном отделе, оценивая понравившийся продукт с точки зрения предварительно "съеденной" нами информации.

Почем скидки?

Некоторые утверждают, что дорогой продукт – еще не факт, что хороший, возможно, просто так производитель хочет заработать или производство очень затратное, нет возможности оптимизировать производственные цепочки.

На что обращать внимание при выборе продукции, мы уже писали ранее. Но ведь у каждого – свои финансовые возможности и вкусовые предпочтения. Так как же выбрать продукт по карману и не быть обманутым?

Мы узнали, каких критериев должен придерживаться производитель, чтобы понятия цены и качества были сбалансированы и оправданы:

Наличие собственной сырьевой базы. Очень важный факт, поскольку качество продукции напрямую зависит по стабильности сырьевой базы.

Техническое оснащение, ведь технологии позволяют оптимизировать процесс изготовления продукции.

Умение выстроить путь продукта от мясокомбината до прилавка магазина без лишних затрат. Крупные компания с большим оборотом могут себе позволить не только соблюдение температурных и санитарных норм, но и оптимизацию затрат на доставку продукции.

Порядочность и ответственность – если мелкий и теневой производитель может себе позволить не указывать в составах все ингредиенты, то можно предположить, что такой производитель готов заплатить все возможные штрафы, да только оборот официальный он заявляет минимальный, поэтому и штраф его не пугает. А вот крупные производитель, который выходит с рекламой на всю страну, показывает не только свою уверенность и амбиции, но и становится ответственным за каждый свой шаг, за каждую букву на этикетке.

Адекватные акции. Если рынок предлагает ценовые акции, то большая часть из нас мимо не проходит, но тут нужно также осознано выбирать: обратить внимание на срок продукции, на внешний вид и на уровень доверия к торговой марке: мелкие производители могут себе позволить менять рецептуру для оптимизации цены, что недопустимо у сертифицированного производителя. И самое главное – уровень скидки, тут задайте себе вопрос сами: может ли быть продукт со скидкой -50% в стандартной рецептуре? Может ли продукт стоить дешевле, чем 50 грн за кг?

Дело не в цене?

Сейчас цена по Киеву на сосиски высшего сорта в среднем 239 грн за 1 кг и 127 грн за кг сосисок первого сорта. Сардельки обойдутся в 154 грн за кг, а колбаса из ветчины – в 174 грн за кг. Однако, при выборе скоропортящегося продукта, каким является колбаса и сосиски, важно понимать, какого он качества. Потому лучше не на акции смотреть, а понимать, какой перед вами производитель. Ведь по факту – в линейке каждого производителя продуктов и товаров есть предложения для разных ценовых сегментов, т.к. задача – удовлетворить потребителя с разными потребностями.

К примеру, только у ТМ Бащинский (производитель ЧАО "Украинский бекон") в ассортименте насчитывается 27 видов сосисок, 9 видов сарделек и 11 видов вареной колбасы. Неудивительно, что за три года уровень продаж продукции ТМ "Бащинский" вырос более чем в два раза, зафиксировав свои позиции в тройке лидеров в Украине. Это говорит о том, что марка признана покупателем. Уровень лояльности по исследованиям "Тейлор Нельсон Софрез Украина" выросла на 11% с 2018 года, а производственная площадка – по состоянию на 2019 год одна из самых технологичных и современных, что доказывают международные сертификаты FSSC 22000,ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования FSSC 22000 (Version 4.1).

Выбирая продукцию ответственного производителя, можно всегда быть уверенным в своем выборе и в качестве продукта, какая бы цена не была указана в ценнике. Ну а если попадете еще и на акцию, то можно сказать – вам повезло.

Все подробности в спецтеме Мы это едим

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