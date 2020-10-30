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Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом – репортаж

Сегодня, 12:53

Мы нашли и попробовали борщ за 355 гривен — чем он отличается и при чем здесь тренды

Совсем недавно тема борща для украинцев стала номером один для обсуждения. И только ленивый не слышал о его шансах попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это и побудило узнать, популярен ли он в заведениях Киева и где его оценивают по максимуму.

Самый дорогой борщ нашла в ресторане Avalon!

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

Цена его здесь — 355 гривен за 320 грамм. Но, не все так просто — это "улучшенная версия", изюминка которой — страусятина.

Удивлены? Да-да, телятиной или свининой здесь никого не удивишь. Потому что посетители ресторана (успешные бизнесмены и лидеры мнений) любят эксклюзив.

А теперь по порядку. Первыми в заведении встречают охрана и администратор.

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

С улыбкой провели в зал, но, конечно, после температурного скрининга. О безопасности здесь заботятся, и это плюс.

Мне предложили столик в первом зале. Он рассчитан для курильщиков.

Фото: Сегодня

Хотя я и не курю, но расположилась именно здесь, потому что другой зал пустовал.

Из меню, не колеблясь, сразу заказала борщ со страусом в лепешке. Вот так его визуализируют.

Скриншот QR-меню
Скриншот QR-меню
Фото: Сегодня

Принесли заказ через 15 минут, как и обещали. Респект! Сходство с фото в меню — 100%.

Фото: Сегодня
Фото: Сегодня
Фото: Сегодня

За 355 гривен я получила полный комплект:

  • 320 граммов борща;
  • два хлебца;
  • сметану;
  • сало;
  • подчеревок;
  • лук.

Украинский борщ
Украинский борщ
Фото: Сегодня

Если коротко — идеальный "обеденный пакет" любителя украинской кухни. Но версии Pro, ведь вы о страусе не забывайте! И, конечно, прайс. Это же эксклюзив.

Но какое мясо на вкус, спросите вы? Интересное и одновременно знакомо, хотя я пробую страусятину впервые. Напоминает говядину, но с нежными нотками.

Кусочки выглядят так.

Фото: Сегодня

В тарелке их было 5 — на 30 грамм. Достаточно питательно как для мяса, которое считают диетическим по сравнению с телятиной.

К слову, этот борщ легкий и не чувствуется большого процента жира, как это порой бывает.

Страусиный продукт привозят с фермы в Ясногородке. И стоит он 880 гривен за килограмм! Поэтому и одна порция борща стоит здесь выше средней цены, которая составляет около 150 гривен.

Страусиная ферма в Ясногородке
Страусиная ферма в Ясногородке

Еще одна изюминка позиции — лепешка, в которой подают борщ. Чем она выигрывает у обычной тарелки?

Фото: Сегодня

Душистым ароматом. Он появляется в результате настаивания борща в лепешке из запеченного хлеба. Чувствуется ли этот особый запах? Однозначно! И хлеба не хочется, хотя его предлагают.

На этих двух моментах изюминка борща за 355 гривен заканчивается. Потому что сам он на вкус — стандартный, готовится по всем известному рецепту.

Замечу, что этот эксклюзив для богачей в меню относительно недавно. И страуса вы вряд ли найдете в других заведениях столицы. Поэтому бизнесмены за этим деликатесом специально приезжают именно сюда.

"Борщ со страусом в нашем меню уже около 1,5 года. Я добавил эту изюминку для того, чтобы люди могли почувствовать новые гастрономические настроения. И чтобы сравнить классику и ее интерпретацию", — отметил шеф-повар Тарас Шевченко.

Шеф-повар ресторана Avalon Тарас Шевченко
Шеф-повар ресторана Avalon Тарас Шевченко
Фото: Сегодня

К слову, в ресторане можно попробовать и привычный борщ с пампушками. Цена — 185 гривен. Но пользуются ли здесь спросом типичные позиции — другой вопрос.

Шеф-повар откровенно признался, что тренды таки берут верх.

"Клиенты хотят особенного — гастро-новинок, тем самым быть в тренде. От свинины мы вообще отказались", — добавил шеф.

Но и отметил, что для их VIP-сегмента важно видеть знакомые блюда с историей. Поэтому единственным беспроигрышным вариантом является интерпретация "родных" позиций.

Видео: Сегодня
"Борщ со страусом заказывают ежедневно около 20 раз. И он более популярен среди клиентов, чем классический. Поэтому взять страусятину и добавить борщу эксклюзива было хорошей идеей", — отметил Тарас Шевченко.

Вангую, что половина читателей сказали бы: "Эти богачи зажрались". Но, упустим этот момент.

Лучше посчитаем. Ориентировочно в месяц заказывают 620 тарелок борща с эксклюзивом. Ох, а сколько страусов идет на сотни порций?! Веганы и вегетарианцы, вам лучше не просчитывать цифру

Замечу: вечером заведение навевает атмосферу лайтовой вечеринки с коктейлями. Но здесь посетители сами выбирают себе развлечения.

Фото: Сегодня

Одни сидят за напитками и курят кальяны, другие — с лэптопами, печатают тексты. А у некоторых гастро-путешествие, как у меня. Есть было комфортно и уютно. Конечно, ощущается помпезность заведения и его желание отличиться.

Фото: Сегодня

Хотя, оно является сдержанным.

  • Кстати, украинский борщ в "Пузатой хате" стоит около 25 гривен. Это почти в 15 раз меньше, чем за порцию со страусом! А борщевой набор в начале лета 2020 года в Украине стоил 48 гривен. Но я за свою порцию украинского деликатеса заплатила гораздо больше, потому что эксклюзив на то и эксклюзив.

Рекомендую ли я попробовать необычный борщ со страусом? Да. Почему? Хотя бы для того, чтобы сравнить с классическим борщом и поймать свое украинское гастро-путешествие.

Напомним, ранее мы узнавали, сколько стоят продукты в самом дорогом магазине Киева.

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еда борщ рестораны самое дорогое Avalon страусятина
Источник: Сегодня
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