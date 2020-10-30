Сколько стоит самый дорогой борщ в Киеве? Мы попробовали со страусиным мясом – репортаж
Мы нашли и попробовали борщ за 355 гривен — чем он отличается и при чем здесь тренды
Совсем недавно тема борща для украинцев стала номером один для обсуждения. И только ленивый не слышал о его шансах попасть в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это и побудило узнать, популярен ли он в заведениях Киева и где его оценивают по максимуму.
Самый дорогой борщ нашла в ресторане Avalon!
Цена его здесь — 355 гривен за 320 грамм. Но, не все так просто — это "улучшенная версия", изюминка которой — страусятина.
Удивлены? Да-да, телятиной или свининой здесь никого не удивишь. Потому что посетители ресторана (успешные бизнесмены и лидеры мнений) любят эксклюзив.
А теперь по порядку. Первыми в заведении встречают охрана и администратор.
С улыбкой провели в зал, но, конечно, после температурного скрининга. О безопасности здесь заботятся, и это плюс.
Мне предложили столик в первом зале. Он рассчитан для курильщиков.
Хотя я и не курю, но расположилась именно здесь, потому что другой зал пустовал.
Из меню, не колеблясь, сразу заказала борщ со страусом в лепешке. Вот так его визуализируют.
Принесли заказ через 15 минут, как и обещали. Респект! Сходство с фото в меню — 100%.
За 355 гривен я получила полный комплект:
- 320 граммов борща;
- два хлебца;
- сметану;
- сало;
- подчеревок;
- лук.
Если коротко — идеальный "обеденный пакет" любителя украинской кухни. Но версии Pro, ведь вы о страусе не забывайте! И, конечно, прайс. Это же эксклюзив.
Но какое мясо на вкус, спросите вы? Интересное и одновременно знакомо, хотя я пробую страусятину впервые. Напоминает говядину, но с нежными нотками.
Кусочки выглядят так.
В тарелке их было 5 — на 30 грамм. Достаточно питательно как для мяса, которое считают диетическим по сравнению с телятиной.
К слову, этот борщ легкий и не чувствуется большого процента жира, как это порой бывает.
Страусиный продукт привозят с фермы в Ясногородке. И стоит он 880 гривен за килограмм! Поэтому и одна порция борща стоит здесь выше средней цены, которая составляет около 150 гривен.
Еще одна изюминка позиции — лепешка, в которой подают борщ. Чем она выигрывает у обычной тарелки?
Душистым ароматом. Он появляется в результате настаивания борща в лепешке из запеченного хлеба. Чувствуется ли этот особый запах? Однозначно! И хлеба не хочется, хотя его предлагают.
На этих двух моментах изюминка борща за 355 гривен заканчивается. Потому что сам он на вкус — стандартный, готовится по всем известному рецепту.
Замечу, что этот эксклюзив для богачей в меню относительно недавно. И страуса вы вряд ли найдете в других заведениях столицы. Поэтому бизнесмены за этим деликатесом специально приезжают именно сюда.
К слову, в ресторане можно попробовать и привычный борщ с пампушками. Цена — 185 гривен. Но пользуются ли здесь спросом типичные позиции — другой вопрос.
Шеф-повар откровенно признался, что тренды таки берут верх.
Но и отметил, что для их VIP-сегмента важно видеть знакомые блюда с историей. Поэтому единственным беспроигрышным вариантом является интерпретация "родных" позиций.
Вангую, что половина читателей сказали бы: "Эти богачи зажрались". Но, упустим этот момент.
Лучше посчитаем. Ориентировочно в месяц заказывают 620 тарелок борща с эксклюзивом. Ох, а сколько страусов идет на сотни порций?! Веганы и вегетарианцы, вам лучше не просчитывать цифру
Замечу: вечером заведение навевает атмосферу лайтовой вечеринки с коктейлями. Но здесь посетители сами выбирают себе развлечения.
Одни сидят за напитками и курят кальяны, другие — с лэптопами, печатают тексты. А у некоторых гастро-путешествие, как у меня. Есть было комфортно и уютно. Конечно, ощущается помпезность заведения и его желание отличиться.
Хотя, оно является сдержанным.
- Кстати, украинский борщ в "Пузатой хате" стоит около 25 гривен. Это почти в 15 раз меньше, чем за порцию со страусом! А борщевой набор в начале лета 2020 года в Украине стоил 48 гривен. Но я за свою порцию украинского деликатеса заплатила гораздо больше, потому что эксклюзив на то и эксклюзив.
Рекомендую ли я попробовать необычный борщ со страусом? Да. Почему? Хотя бы для того, чтобы сравнить с классическим борщом и поймать свое украинское гастро-путешествие.
Напомним, ранее мы узнавали, сколько стоят продукты в самом дорогом магазине Киева.
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