Сколько варенья можно есть в день: ответ диетолога

Классическое домашнее варенье содержит много сахара

Сезон заготовок на зиму в самом разгаре. Хозяйки активно взялись за фруктово-ягодную консервацию. Кроме замораживания вишни и сливы, традиционно варят варенье. Длительный процесс кому-то в радость, а кто-то предпочитает магазинный продукт. Но что выгоднее – сделать заготовки самостоятельно или купить их в магазине?

Сколько стоит домашнее варенье

Домашнее абрикосовое варенье дешевле, чем магазинное Фото: Depositphotos

Наталья Титоренко из Ивано-Франковска готовит варенье из абрикосов уже много лет. В его состав входят: полкило абрикосов, килограмм сахара и два стакана воды. По просьбе "Сегодня" хозяйка подсчитывает себестоимость заготовки.

"Килограмм абрикосов стоит 40-45 грн. Если берем полкилограмма, то 20-25 грн. А килограмм сахара стоит 16 грн", – перечисляет женщина.

Если добавить к этому воду и газ, то литр ароматного домашнего варенья обойдется в 55 грн. В магазине это будет дороже – 400 г продукта продадут за 45 грн.

"Я думаю, что варенье в домашних условиях – это выгоднее и вкуснее", – подводит итог Наталья Титоренко.

Сколько стоит варенье в магазине

В магазине варенье можно найти с самыми разными вкусами Фото: Depositphotos

С томатами, горчицей и даже для борща – на этих полках можно найти варенье на любой вкус.

"В какое-то варенье мы добавляем мяту, орехи и ваниль. В некоторые виды – перец чили. У нас еще есть малина с перцем чили", – рассказывает менеджер Юлия Соловей.

Компания, в которой работает Юлия, производит джемы в стильных баночках уже более семи лет. Вместе с экзотическим повидлом покупатели охотно берут и классику.

"Стоимость у нас колеблется от 45 до 89 грн. В зависимости от того, то что в составе. В баночке – 200 мл", – говорит Юлия.

За 500 мл абрикосового варенья, как у хозяйки Натальи, здесь просят 80 грн. А это на 25 грн дороже, чем домашнее.

Сколько можно есть варенья в день

Варенье содержит много сахара Фото: Depositphotos

Впрочем, и купленным в магазине, и сделанным собственноручно вареньем злоупотреблять нельзя, советуют диетологи. Норма – не более пяти столовых ложек в день.

"Этого достаточно, чтобы поддержать обменные процессы", – уверен специалист по питанию Борис Скачко.

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