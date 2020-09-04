Сладкая выпечка с грушами: ТОП-5 рецептов для осени
Готовим из груши пироги, кексы и штрудель
Основной сезон груши начинается в сентябре. Эти сладкие и сочные плоды можно есть просто так, добавлять в салаты, мясные блюда, закуски и десерты, готовить с ними компоты и грушевое варенье на зиму. С грушами получается очень вкусная сладкая выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2/3 стакана сахара
- 200 мл сметаны
- 50 мл растительного масла
- 170 г муки
- 50 г какао
- 50 мл рома, коньяка или виски
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 2 груши
- 100 г черного шоколада
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Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто.
- Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
- Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто.
- Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут.
- Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 упаковка дрожжевого слоеного теста
- 1-2 груши
- 50 г изюма
- 50 г кураги
- 100 г грецких орехов
- Яичный желток
- Сахар
Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:
Способ приготовления:
- Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере.
- Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте.
- Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара.
- Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз.
- Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170 ºС.
- Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом или мороженым, по желанию украсив листиками мяты.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для основы:
- 1,5 стакана муки + 2 ст. л.
- 1 яйцо
- 150 г холодного сливочного масла
- 2 ст.л. ледяной воды
Для начинки:
- 200 г сырого очищенного миндаля
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 4 груши
- 150 г абрикосового джема
- 2 ст.л. рома
- 2 ст.л. воды
Способ приготовления:
- Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса.
- Разогреть духовку до 190 ºС.
- Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать.
- Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики.
- Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи.
- Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми.
- Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито.
- Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом.
- Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки просеянной муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки
- 1 ч.л. молотой корицы + для посыпки
- 3-4 спелых груши
- 2/3 стакана молока
- 1/4 стакана растительного масла или растопленного сливочного
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC и смажьте маслом формочки для кексов.
- Груши почистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками.
- Смешайте сухие ингредиенты и добавьте кусочки груши. Сделайте в центре лунку.
- Соедините жидкие ингредиенты и влейте их в лунку.
- Перемешайте, затем выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на две трети.
- Посыпьте верх каждого кекса небольшим количеством корицы и коричневого сахара.
- Выпекайте 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
- Перед подачей грушевые кексы остудите.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 175 г сахара
- 1 яйцо
- Ванилин
- 110 г пшеничной муки
- 110 г цельнозерновой муки
- 1/4 ч.л. разрыхлителя
- 2-3 груши
- 1 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. молотой корицы
- 1 ст.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
- Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать.
- Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать.
- Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать.
- Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку.
- К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать.
- Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей.
- Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 ºС духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Напомним, ранее мы делились рецептом лучших заготовок из груши на зиму, а также писали, как приготовить груши в красном вине.
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