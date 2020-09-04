Сладкая выпечка с грушами: ТОП-5 рецептов для осени

Готовим из груши пироги, кексы и штрудель

Основной сезон груши начинается в сентябре. Эти сладкие и сочные плоды можно есть просто так, добавлять в салаты, мясные блюда, закуски и десерты, готовить с ними компоты и грушевое варенье на зиму. С грушами получается очень вкусная сладкая выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.

Шоколадно-грушевый пирог

Шоколадно-грушевый пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 яйца

2/3 стакана сахара

200 мл сметаны

50 мл растительного масла

170 г муки

50 г какао

50 мл рома, коньяка или виски

1 ч.л. разрыхлителя

2 груши

100 г черного шоколада

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Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто. Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто. Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут. Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Штрудель с грушей, орехами и сухофруктами

Штрудель из слоеного теста с грушей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 упаковка дрожжевого слоеного теста

1-2 груши

50 г изюма

50 г кураги

100 г грецких орехов

Яичный желток

Сахар

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Способ приготовления:

Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере. Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте. Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара. Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз. Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170 ºС. Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом или мороженым, по желанию украсив листиками мяты.

Тарт с грушами и орехами

Грушевый пирог в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для основы:

1,5 стакана муки + 2 ст. л.

1 яйцо

150 г холодного сливочного масла

2 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

200 г сырого очищенного миндаля

2 яйца

2 ст.л. сахара

4 груши

150 г абрикосового джема

2 ст.л. рома

2 ст.л. воды

Способ приготовления:

Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса. Разогреть духовку до 190 ºС. Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать. Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики. Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи. Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми. Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито. Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом. Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив.

Кексы с грушей и корицей

Пряные кексы с грушей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

2 чашки просеянной муки

1 ч.л. разрыхлителя

1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки

1 ч.л. молотой корицы + для посыпки

3-4 спелых груши

2/3 стакана молока

1/4 стакана растительного масла или растопленного сливочного

1 яйцо

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC и смажьте маслом формочки для кексов. Груши почистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте кусочки груши. Сделайте в центре лунку. Соедините жидкие ингредиенты и влейте их в лунку. Перемешайте, затем выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на две трети. Посыпьте верх каждого кекса небольшим количеством корицы и коричневого сахара. Выпекайте 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Перед подачей грушевые кексы остудите.

Простой грушевый пирог с пряностями

Пирог с грушами простой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

175 г сахара

1 яйцо

Ванилин

110 г пшеничной муки

110 г цельнозерновой муки

1/4 ч.л. разрыхлителя

2-3 груши

1 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. молотой корицы

1 ст.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать. Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку. К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать. Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 ºС духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Напомним, ранее мы делились рецептом лучших заготовок из груши на зиму, а также писали, как приготовить груши в красном вине.

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