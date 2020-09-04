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Сладкая выпечка с грушами: ТОП-5 рецептов для осени

Сегодня, 15:25

Готовим из груши пироги, кексы и штрудель

Основной сезон груши начинается в сентябре. Эти сладкие и сочные плоды можно есть просто так, добавлять в салаты, мясные блюда, закуски и десерты, готовить с ними компоты и грушевое варенье на зиму. С грушами получается очень вкусная сладкая выпечка. Лучшие рецепты вы найдете в нашей подборке.

Шоколадно-грушевый пирог

Шоколадно-грушевый пирог
Шоколадно-грушевый пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2/3 стакана сахара
  • 200 мл сметаны
  • 50 мл растительного масла
  • 170 г муки
  • 50 г какао
  • 50 мл рома, коньяка или виски
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 2 груши
  • 100 г черного шоколада

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, просеянную с разрыхлителем муку, какао-порошок, растительное масло и алкоголь. Перемешать, чтобы получилось однородное тесто.
  2. Грушу очистить и нарезать небольшими кубиками. Добавить в тесто, аккуратно перемешать.
  3. Вылить тесто в подготовленную форму диаметром 22-24 см. Сверху выложить кусочки шоколада, слегка окуная их в тесто.
  4. Форму отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-45 минут.
  5. Готовый грушевый пирог остудить и по желанию посыпать сахарной пудрой.

Штрудель с грушей, орехами и сухофруктами

Штрудель из слоеного теста с грушей
Штрудель из слоеного теста с грушей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 упаковка дрожжевого слоеного теста
  • 1-2 груши
  • 50 г изюма
  • 50 г кураги
  • 100 г грецких орехов
  • Яичный желток
  • Сахар

Смотрите видео, как приготовить грушевое вино:

Способ приготовления:

  1. Измельчите грецкие орехи в кофемолке или блендере.
  2. Изюм и курагу замочите в теплой воде, затем обсушите. Курагу нарежьте.
  3. Нарежьте очищенную грушу кубиками и выложите на пласт теста. Добавьте курагу и изюм, посыпьте молотыми орехами и небольшим количеством сахара.
  4. Аккуратно сверните пласт теста в рулет, используя для этого полотенце или пленку, в которую было завернуто готовое тесто. Крепко защипните края и выложите на пергаментную бумагу швом вниз.
  5. Смажьте яичным желтком и выпекайте в духовке в течение 15-17 минут при температуре 170 ºС.
  6. Готовый штрудель нарежьте и подавайте с заварным кремом или мороженым, по желанию украсив листиками мяты.

Тарт с грушами и орехами

Грушевый пирог в духовке
Грушевый пирог в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для основы:

  • 1,5 стакана муки + 2 ст. л.
  • 1 яйцо
  • 150 г холодного сливочного масла
  • 2 ст.л. ледяной воды

Для начинки:

  • 200 г сырого очищенного миндаля
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 4 груши
  • 150 г абрикосового джема
  • 2 ст.л. рома
  • 2 ст.л. воды

Способ приготовления:

  1. Муку растереть вместе с кусочками сливочного масла в крошку, добавить яйцо и холодную воду. Замесить тесто, сформировать шар и отправить в холодильник на полчаса.
  2. Разогреть духовку до 190 ºС.
  3. Миндаль измельчить в блендере в не слишком мелкую крошку. Добавить яйца, сахар и перемешать.
  4. Груши помыть, очистить от кожуры, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину и затем разрезать на ломтики.
  5. Достать тесто из холодильника, выложить в форму и сделать бортики. Поверх теста распределить миндальную начинку и сверху ровным слоем груши, слегка вдавливая их в орехи.
  6. Выпекать пирог 35 минут, пока груши не станут золотистыми.
  7. Абрикосовый джем разогреть вместе с ромом и водой. По желанию протереть через сито.
  8. Готовый пирог достать и еще горячим полить джемом.
  9. Подавать грушевый пирог к чаю, полностью остудив.

Кексы с грушей и корицей

Пряные кексы с грушей
Пряные кексы с грушей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки просеянной муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/2 стакана коричневого сахара + для посыпки
  • 1 ч.л. молотой корицы + для посыпки
  • 3-4 спелых груши
  • 2/3 стакана молока
  • 1/4 стакана растительного масла или растопленного сливочного
  • 1 яйцо

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC и смажьте маслом формочки для кексов.
  2. Груши почистите, удалите сердцевину и нарежьте мякоть кубиками.
  3. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте кусочки груши. Сделайте в центре лунку.
  4. Соедините жидкие ингредиенты и влейте их в лунку.
  5. Перемешайте, затем выложите тесто в подготовленные формочки, наполняя их на две трети.
  6. Посыпьте верх каждого кекса небольшим количеством корицы и коричневого сахара.
  7. Выпекайте 20 минут. Готовность проверьте зубочисткой.
  8. Перед подачей грушевые кексы остудите.

Простой грушевый пирог с пряностями

Пирог с грушами простой
Пирог с грушами простой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 175 г сахара
  • 1 яйцо
  • Ванилин
  • 110 г пшеничной муки
  • 110 г цельнозерновой муки
  • 1/4 ч.л. разрыхлителя
  • 2-3 груши
  • 1 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. молотой корицы
  • 1 ст.л. ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Мягкое сливочное масло растереть вместе с сахаром. Добавить ванилин, затем яйцо и хорошо перемешать.
  2. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать.
  3. Груши очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать кубиками, добавить коричневый сахар и аккуратно перемешать.
  4. Отложить 3 ст.л. теста в сторону, а остальное выложить в хорошо смазанную и застеленную пергаментной бумагой форму. Равномерно распределить тесто по форме, сверху разложить грушевую начинку.
  5. К отложенному тесту добавить 1/4 чайной ложки разрыхлителя и хорошо перемешать.
  6. Влажной рукой разложить кусочки теста поверх грушевой начинки, оставляя небольшие участки открытыми. Посыпать сверху ванильным сахаром, смешанным с корицей.
  7. Выпекать пирог в заранее разогретой до 180 ºС духовке около 30-35 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Напомним, ранее мы делились рецептом лучших заготовок из груши на зиму, а также писали, как приготовить груши в красном вине.

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Источник: Сегодня
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