Сладкие капризы: ТОП-5 самых дорогих десертов в мире

Эти сладости разорят даже миллионера

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Коробка печенья за больше чем 100 тысяч долларов, а торт за 75 миллионов? Где продают самые дорогие сладости в мире, и из чего их делают?

Конфеты, украшенные кристаллами Swarovski

Конфеты заворачивают в золото и платину Фото: Pinterest.com

Производителем Swarovski-studded chocolate является кондитерская фабрика Patchi из Ливана, которая объединила свои усилия с британской компанией Harrods, владеющей сетью дорогих универмагов. Этот шоколад является частью эксклюзивной линии премиальных продуктов, которые носят название "Сливки общества" ("High Life").

Коробка из 49 шоколадных конфет, созданных ливанскими кондитерами вручную, а затем завернутых в шелк, украшенных золотом, кристаллами и розами Swarovski, стоит 10 тысяч долларов.

Макароны от Пьера Эрме

Макароны от кутюр Фото: Pinterest.com

Macarons Haute Couture – десерт, который продают только в фирменных кулинарных бутиках. Готовит его знаменитый французский кондитер Пьер Эрме.

Макароны от кутюр – это воздушное печенье, приготовленное на основе яичных белков, с сахарной пудрой, молотым миндалем и сахарным песком, в которое шеф добавляет разные ингредиенты в зависимости от того, какой вкус он желает получить.

Это может быть абрикос, фисташки, маракуя, арахисовая паста, кампари, различные экзотические фрукты и даже морская соль. Сверху макароны поливают тонким слоем глазури на основе шоколада, карамели, грейпфрута или даже розовых лепестков.

Один фунт такого печенья стоит от 7400 долларов.

Трубочки канноли в золотой фольге

Канноли в золотой фольге Фото: Pinterest.com

Канноли – популярный десерт на Сицилии. Известный ресторатор и шеф-повар Джаспер Мирабайл готовит самые дорогие канноли в мире – их цена составляет 26 тысяч долларов. Они традиционно сделаны из свернутых хрустящих вафель, которые выпекают на заказ и покрывают съедобной золотой фольгой.

В начинку входит сыр маскарпоне с добавлением шоколада, грецких орехов и сваренных в сахарном сиропе лимонов и апельсинов. Если вы купите этот десерт, то в придачу получите алмазное ожерелье, сделанное итальянским ювелиром Томом Тиволи.

Absurdity Sundae

Пломбир "Абсурд" Фото: скриншот

"Пломбир Абсурд" представила компания Three Twins Ice Cream. В состав мороженого входит свежий ледниковый лед с горы Килиманджаро. Основатель компании станет вашим личным шеф-поваром и приготовит это лакомство специально для вас. Десерт будет доставлен первым классом в 5-звездочный отель в Танзании, откуда вы отправитесь на восхождение к вершине горы Килиманджаро и получите сувенирную футболку. Кроме того, деньги, которые вы заплатите, отправятся в некоммерческую организацию помощи окружающей среды в Африке.

Торт "Подиум"

Торт "Подиум" Фото: Pinterest.com

Шейх из Объединенных Арабских Эмиратов изначально не собирался ставить никаких мировых рекордов по стоимости торта, он просто искал что-то уникальное на день рождения своей дочери. Шедевр родился, когда шейх обратился за помощью к дизайнеру тортов Дебби Уингхэм. Торт стоимостью 75 миллионов долларов выглядит как подиум для показа мод длиной 1,8 метра. Все модели на этой дорожке и их наряды съедобны. Основную стоимость торта составляют россыпи драгоценных камней, в том числе разноцветные алмазы на 45 миллионов долларов.

Напомним, ранее в Дубае испекли торт за 4000 долларов. Он был сделан с использованием сахарной помады, шоколадного бисквита, ганаша, бельгийского шоколада, сахара демерара и съедобного золота. Общий вес торта составил 54 килограмма и его хватило на то, чтобы угостить около 240 гостей.

Мы также сообщали, что английский дизайнер испекла торт в виде двойника Ким Кардашьян.