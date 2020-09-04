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Сладкий перец: почему стоит включить его в свое меню

Сегодня, 11:52

Из всего разнообразия украинские гурманы отдают предпочтение красным и желтым плодам

Сентябрь – один из последних урожайных месяцев в году, и этим необходимо воспользоваться. В начале осени в самом разгаре сезон сладкого перца. Его можно купить в любом супермаркете, но на рынках овощи более спелые, свежие и вкусные. Там можно отвлечься от безликих полок и пообщаться с фермерами и продавцами, которые знают о своем товаре все и помогут с выбором.

Как выбрать перец на рынке: советы продавца

На рынке мы знакомимся с продавщицей Ниной. Она сама выращивает и продает сладкий перец. Женщина предлагает целых девять сортов: от обычного болгарского до кубического. В первую очередь они отличаются толщиной стенки. Цены – от 20 до 35 гривен за килограмм.

Сладкий перец бывает разных цветов
Сладкий перец бывает разных цветов
Фото: freepik.com

Покупая овощи, смотрите на их внешний вид: не должно быть пятен, только ровный цвет. Щупайте и проверяйте упругость. Нюхайте – запахи вас не подведут.

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Но если продавцы могут рассказать о качестве и вкусе продукта, то о его пользе лучше узнать у диетолога. Специалисты по питанию утверждают, что сладкий перец стоит включить в свое меню.

Чем полезен сладкий перец

Юлия Поворознюк

Юлия Поворознюк

диетолог-терапевт

Красный перец богат ликопином, витаминами А и С. Он полезен для глаз, сердечно-сосудистой системы, повышения иммунитета. Зеленый перец содержит фолиевую кислоту, снижает риски онкозаболеваний, атеросклероза и болезней сосудов. В желтом много бета-каротина, калия, железа. Эти микроэлементы улучшают зрение, работу почек и нервной системы.

Рекомендованная порция – не более 100 г в день. Есть овощ лучше в свежем виде – так усваивается больше витамина С. Также можно употреблять перец на гриле и тушеный перец.

Рецепт салата из перца в азиатском стиле

Андрей Брачук

Андрей Брачук

шеф-повар

Известный шеф-повар Андрей Брачун не представляет авторских блюд без сладкого перца. Кулинар рассказал, что чаще всего его используют в азиатской кухне, и поделился пошаговым рецептом горячего салата, который часто готовит для гостей в ресторане.

Салат из сладкого перца
Салат из сладкого перца
Фото: Depositphotos

Для начала следует нарезать перец не слишком мелкой соломкой. Пока греется глубокая сковорода, замариновать мясо. Для салата повар советует выбирать телятину или куриные бедрышки. Нарезанные кусочки нужно залить соусом кимчи, маслом и посолить.

Овощи погрузить в горячее масло на две минуты, чтобы они оставались аль денте – хрустящими, но в то же время обжаренными при высокой температуре.

К овощам подходят соевые ростки. Их можно заменить любыми другими: из фасоли или пшеницы. Они нужны для баланса, чтобы у салата был более гармоничный вкус.

Добавьте к овощам мясо. Еще несколько минут обжаривайте – и салат готов. Подавать его можно на рисовых чипсах, посыпать кунжутом или орехами.

Пока не закончился сезон, обязательно включите сладкий перец в свое меню.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать заготовки из перца на зиму, а также делились рецептами необычных блюд из перца.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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