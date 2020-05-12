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Сладкий пирог в хлебопечке: рецепт морковного кекса с изюмом и орехами

Готовим вкусный домашний кекс в хлебопечке

Ирина Павлина
Сегодня, 16:05

В хлебопечке можно готовить не только хлеб и тесто для пиццы, но и сладкие пироги и кексы. Вам нужно будет замесить тесто, выложить его в ведерко хлебопечки, застеленное пергаментной бумагой, выбрать соответствующую программу и печь до звукового сигнала.

Морковный кекс с изюмом и грецкими орехами в хлебопечке

Морковный кекс в хлебопечке
Морковный кекс в хлебопечке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • зависит от модели хлебопечки

Калорийность:

  • 313 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 щепотка соли
  • 100 г сливочного масла
  • 2 средних моркови
  • Горсть изюма
  • Горсть измельченных грецких орехов
  • 450 г муки
  • 1/2 ч.л. соды для выпечки

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Способ приготовления:

  1. Сливочное масло растопить в микроволновке, оставить охлаждаться.
  2. Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке.
  3. Взбить до двукратного увеличения объема яйца с сахаром и солью.
  4. Вылить взбитые яйца в форму для хлебопечки.
  5. Добавить растопленное сливочное масло, морковь, промытый изюм и измельченные орехи.
  6. Всыпать муку и соду для выпечки.
  7. Включить подходящий режим выпечки, например, "Кекс". Выпекать до конца программы.

Полезный совет

Готовый кекс можно покрыть сметанным кремом или кремом из сливочного сыра.

Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие кексы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом бездрожжевого хлеба в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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