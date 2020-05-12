Сладкий пирог в хлебопечке: рецепт морковного кекса с изюмом и орехами
Готовим вкусный домашний кекс в хлебопечке
В хлебопечке можно готовить не только хлеб и тесто для пиццы, но и сладкие пироги и кексы. Вам нужно будет замесить тесто, выложить его в ведерко хлебопечки, застеленное пергаментной бумагой, выбрать соответствующую программу и печь до звукового сигнала.
Морковный кекс с изюмом и грецкими орехами в хлебопечке
Время приготовления:
- зависит от модели хлебопечки
Калорийность:
- 313 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 щепотка соли
- 100 г сливочного масла
- 2 средних моркови
- Горсть изюма
- Горсть измельченных грецких орехов
- 450 г муки
- 1/2 ч.л. соды для выпечки
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить в микроволновке, оставить охлаждаться.
- Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке.
- Взбить до двукратного увеличения объема яйца с сахаром и солью.
- Вылить взбитые яйца в форму для хлебопечки.
- Добавить растопленное сливочное масло, морковь, промытый изюм и измельченные орехи.
- Всыпать муку и соду для выпечки.
- Включить подходящий режим выпечки, например, "Кекс". Выпекать до конца программы.
Полезный совет
Готовый кекс можно покрыть сметанным кремом или кремом из сливочного сыра.
Смотрите видео, как приготовить морковный пирог с апельсинами:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкие кексы в хлебопечке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом бездрожжевого хлеба в хлебопечке.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить шпинат на гарнир: три необычных рецепта Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром Рецепт запеченных куриных крылышек в пивном маринаде Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта
Источник: Сегодня