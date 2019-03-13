Слава Каминская поделилась рецептом полезного домашнего мармелада

Певица готовит диетический десерт из груши

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская, которая недавно рассказала, какой диеты придерживается, теперь поделилась рецептом полезного домашнего мармелада. Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" готовит его с добавлением грушевого пюре, ванили, стевии и агар-агар. Видео с пошаговой инструкцией певица опубликовала в своем Instagram.

"Мармелад – рекомендовано для улучшения настроения и нетолстения. Собираем: яблоки, груши или вообще все, что завалялось у вас в холодильнике, 3-4 штуки. Чистим от внутренностей и шкурок, и отправляем в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превращаем в пюре с помощью блендера.

INSTAGRAM 13 Мар 2019 в 1:06 PDT

В это время берем чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок. Доводим до кипения и и кипятим 3 минуты. Затем перемешиваем пюре и агар-агар, раскладываем по формочкам. Отправляем в морозилку на 20-25 минут. Вуаля!", – рассказала Слава Каминская.

Напомним, ранее певица поделилась рецептом вкусного ужина. Кроме этого, Слава Каминская рассказала, как приготовить вкусную домашнюю аджику.

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