Слава Каминская поделилась рецептом полезного домашнего мармелада
Певица готовит диетический десерт из груши
Слава Каминская, которая недавно рассказала, какой диеты придерживается, теперь поделилась рецептом полезного домашнего мармелада. Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" готовит его с добавлением грушевого пюре, ванили, стевии и агар-агар. Видео с пошаговой инструкцией певица опубликовала в своем Instagram.
"Мармелад – рекомендовано для улучшения настроения и нетолстения. Собираем: яблоки, груши или вообще все, что завалялось у вас в холодильнике, 3-4 штуки. Чистим от внутренностей и шкурок, и отправляем в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превращаем в пюре с помощью блендера.
В это время берем чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок. Доводим до кипения и и кипятим 3 минуты. Затем перемешиваем пюре и агар-агар, раскладываем по формочкам. Отправляем в морозилку на 20-25 минут. Вуаля!", – рассказала Слава Каминская.
Напомним, ранее певица поделилась рецептом вкусного ужина. Кроме этого, Слава Каминская рассказала, как приготовить вкусную домашнюю аджику.
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