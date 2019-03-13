Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слава Каминская поделилась рецептом полезного домашнего мармелада

Певица готовит диетический десерт из груши

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская, которая недавно рассказала, какой диеты придерживается, теперь поделилась рецептом полезного домашнего мармелада. Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" готовит его с добавлением грушевого пюре, ванили, стевии и агар-агар. Видео с пошаговой инструкцией певица опубликовала в своем Instagram.

"Мармелад – рекомендовано для улучшения настроения и нетолстения. Собираем: яблоки, груши или вообще все, что завалялось у вас в холодильнике, 3-4 штуки. Чистим от внутренностей и шкурок, и отправляем в духовку или микроволновку (можно потушить в сковороде). Потом превращаем в пюре с помощью блендера.

INSTAGRAM

В это время берем чуть больше 1/4 стакана воды и один пакетик агар-агара (10 г). Плюс ваниль, стевия по вкусу и лимонный сок. Доводим до кипения и и кипятим 3 минуты. Затем перемешиваем пюре и агар-агар, раскладываем по формочкам. Отправляем в морозилку на 20-25 минут. Вуаля!", – рассказала Слава Каминская.

Напомним, ранее певица поделилась рецептом вкусного ужина. Кроме этого, Слава Каминская рассказала, как приготовить вкусную домашнюю аджику.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Холостяк 2019": Слава Каминская пришла на шоу Как приготовить перевернутый грушевый пирог: рецепт от Марты Стюарт С роскошным декольте и алой помадой: Слава Каминская похвасталась вечерним платьем Слава Каминская очень смешно спела с маленькой дочкой
мармелад груши слава каминская
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Рулет из лаваша с фаршем в духовке
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
6 вещей, которые ты должна знать, если любишь яркие помады
6 вещей, которые ты должна знать, если любишь яркие помады
"Вы беременны?": Ани Лорак подогрела слухи о романе с Лазаревым
Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах
Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах