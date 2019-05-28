Сливочное желе с клубникой: простой рецепт летнего десерта

Желе с ягодами от Даши Малаховой

Рецепт желе с клубникой Фото: Depositphotos

Летний ужин часто хочется завершить каким-нибудь освежающим десертом. А желе – самый вкусный и легкий десерт, который только можно представить.

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Мы расскажем, как сделать желе из сливок с клубникой. Оно готовится очень просто, но его вкус вас непременно порадует. Клубнику в рецепте можно заменить малиной, вишней или черникой.

Сливочное желе с клубникой

Ингредиенты:

250 г клубники

200 мл сливок

2 ст. ложки желатина

3 ст. ложки сахара

50 мл холодной воды (для замачивания желатина)

100 мл горячей воды

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Рецепт приготовления:

Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Залейте горячей водой и разведите. Влейте сливки и нагрейте, не доводя до кипения. Всыпьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Клубнику разрежьте и выложите в креманки. Залейте сливочной смесью и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы желе полностью застыло.

Совет: Нарезанную клубнику можно также выложить в плоскую емкость, залить сливками с желатином и дать застыть. Готовое желе нарезать кубиками и подавать как конфеты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.

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