Сливочное желе с клубникой: простой рецепт летнего десерта
Желе с ягодами от Даши Малаховой
Летний ужин часто хочется завершить каким-нибудь освежающим десертом. А желе – самый вкусный и легкий десерт, который только можно представить.
Смотрите видео, как приготовить сметанное желе с творогом и ягодами:
Мы расскажем, как сделать желе из сливок с клубникой. Оно готовится очень просто, но его вкус вас непременно порадует. Клубнику в рецепте можно заменить малиной, вишней или черникой.
Сливочное желе с клубникой
Ингредиенты:
- 250 г клубники
- 200 мл сливок
- 2 ст. ложки желатина
- 3 ст. ложки сахара
- 50 мл холодной воды (для замачивания желатина)
- 100 мл горячей воды
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Рецепт приготовления:
- Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Залейте горячей водой и разведите.
- Влейте сливки и нагрейте, не доводя до кипения. Всыпьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился.
- Клубнику разрежьте и выложите в креманки. Залейте сливочной смесью и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы желе полностью застыло.
Совет: Нарезанную клубнику можно также выложить в плоскую емкость, залить сливками с желатином и дать застыть. Готовое желе нарезать кубиками и подавать как конфеты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.
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