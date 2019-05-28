Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сливочное желе с клубникой: простой рецепт летнего десерта

Желе с ягодами от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Рецепт желе с клубникой
Рецепт желе с клубникой
Фото: Depositphotos

Летний ужин часто хочется завершить каким-нибудь освежающим десертом. А желе – самый вкусный и легкий десерт, который только можно представить. 

Смотрите видео, как приготовить сметанное желе с творогом и ягодами:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Мы расскажем, как сделать желе из сливок с клубникой. Оно готовится очень просто, но его вкус вас непременно порадует. Клубнику в рецепте можно заменить малиной, вишней или черникой. 

Сливочное желе с клубникой

Ингредиенты:

  • 250 г клубники
  • 200 мл сливок
  • 2 ст. ложки желатина
  • 3 ст. ложки сахара
  • 50 мл холодной воды (для замачивания желатина)
  • 100 мл горячей воды

Читайте также
Рецепт клубничного пирога с творогом

Рецепт приготовления:

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания. Залейте горячей водой и разведите.
  2. Влейте сливки и нагрейте, не доводя до кипения. Всыпьте сахар и перемешайте, чтобы он полностью растворился.
  3. Клубнику разрежьте и выложите в креманки. Залейте сливочной смесью и поставьте в холодильник на несколько часов, чтобы желе полностью застыло.

Совет: Нарезанную клубнику можно также выложить в плоскую емкость, залить сливками с желатином и дать застыть. Готовое желе нарезать кубиками и подавать как конфеты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливочное желе с шампанским. "Сегодня" также делились рецептом мандаринового желе с водкой от Даши Малаховой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт клубничного пирога с творогом Как приготовить вкусное домашнее мороженое: ТОП-5 рецептов Вареники с клубникой: ТОП-5 летних рецептов Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов
клубника десерт желе Даша Малахова сливки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников
Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Популярные статьи

Сегодня, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Сегодня, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 08:59Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

Новости партнеров

Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста
Продолжительность жизни человека зависит от того, какого он роста
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Верка Сердючка сделала заявление на Евровидении: «Бардак везде»
Верка Сердючка сделала заявление на Евровидении: «Бардак везде»
Самый полезный овощ для людей старше 40 лет
Самый полезный овощ для людей старше 40 лет
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?
Назван самый полезный суп
Назван самый полезный суп
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь