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Сливочный лимончелло: рецепт итальянского ликера с молоком

Готовим лимончелло с молоком и натуральной ванилью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Крем-лимончелло с молоком
Крем-лимончелло с молоком
Фото: Pinterest

Для лимонов, которые вы планируете нарезать в чай, есть гораздо лучшее применение. Из них можно сделать вкуснейший итальянский ликер лимончелло.

Смотрите видео, как сделать лимончелло в домашних условиях:

Мы предлагаем сливочную версию этого напитка. Для нее вам понадобится жирное молоко – от 6%. А если у вас нет натуральной ванили, замените ее ванилином.

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Лимончелло с молоком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 376 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 лимонов
  • 250 г спирта
  • 800 г молока 6%
  • 420 г сахара
  • 1 стручок ванили

Способ приготовления:

  1. Лимоны тщательно промыть и обдать кипятком, снять цедру, не задевая белую часть (она придаст напитку горечь). Залить цедру спиртом и настаивать 4-5 дней, взбалтывая.
  2. За день до конца настаивания спирта приготовить сироп: смешать молоко с сахаром, добавить ванильный стручок, разрезав надвое. Довести сироп до кипения, помешивая, чтобы сахар равномерно растворился. Выключить огонь, накрыть емкость крышкой. Когда сироп остынет до комнатной температуры, отправить в холодильник до следующего дня.
  3. На следующий день процедить сироп и спирт, избавив его от цедры.
  4. Соединить обе смеси и взбить блендером.
  5. Выдержать ликер в холодильнике в течение 2-3 дней, после чего можно употреблять.
  6. Хранить в крем-лимончелло холодильнике.

Как пить лимончелло

Домашний лимонный ликер желательно пить охлажденным, вместе с не слишком сладкой выпечкой, фруктами или десертами.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. "Сегодня" также делились рецептом яичного ликера на Рождество.

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Источник: Сегодня
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