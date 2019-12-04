Сливочный лимончелло: рецепт итальянского ликера с молоком

Готовим лимончелло с молоком и натуральной ванилью

Крем-лимончелло с молоком Фото: Pinterest

Для лимонов, которые вы планируете нарезать в чай, есть гораздо лучшее применение. Из них можно сделать вкуснейший итальянский ликер лимончелло.

Смотрите видео, как сделать лимончелло в домашних условиях:

Мы предлагаем сливочную версию этого напитка. Для нее вам понадобится жирное молоко – от 6%. А если у вас нет натуральной ванили, замените ее ванилином.

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Лимончелло с молоком

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

376 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 лимонов

250 г спирта

800 г молока 6%

420 г сахара

1 стручок ванили

Способ приготовления:

Лимоны тщательно промыть и обдать кипятком, снять цедру, не задевая белую часть (она придаст напитку горечь). Залить цедру спиртом и настаивать 4-5 дней, взбалтывая. За день до конца настаивания спирта приготовить сироп: смешать молоко с сахаром, добавить ванильный стручок, разрезав надвое. Довести сироп до кипения, помешивая, чтобы сахар равномерно растворился. Выключить огонь, накрыть емкость крышкой. Когда сироп остынет до комнатной температуры, отправить в холодильник до следующего дня. На следующий день процедить сироп и спирт, избавив его от цедры. Соединить обе смеси и взбить блендером. Выдержать ликер в холодильнике в течение 2-3 дней, после чего можно употреблять. Хранить в крем-лимончелло холодильнике.

Как пить лимончелло

Домашний лимонный ликер желательно пить охлажденным, вместе с не слишком сладкой выпечкой, фруктами или десертами.

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