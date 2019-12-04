Сливочный лимончелло: рецепт итальянского ликера с молоком
Готовим лимончелло с молоком и натуральной ванилью
Для лимонов, которые вы планируете нарезать в чай, есть гораздо лучшее применение. Из них можно сделать вкуснейший итальянский ликер лимончелло.
Смотрите видео, как сделать лимончелло в домашних условиях:
Мы предлагаем сливочную версию этого напитка. Для нее вам понадобится жирное молоко – от 6%. А если у вас нет натуральной ванили, замените ее ванилином.
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Лимончелло с молоком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 376 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 лимонов
- 250 г спирта
- 800 г молока 6%
- 420 г сахара
- 1 стручок ванили
Способ приготовления:
- Лимоны тщательно промыть и обдать кипятком, снять цедру, не задевая белую часть (она придаст напитку горечь). Залить цедру спиртом и настаивать 4-5 дней, взбалтывая.
- За день до конца настаивания спирта приготовить сироп: смешать молоко с сахаром, добавить ванильный стручок, разрезав надвое. Довести сироп до кипения, помешивая, чтобы сахар равномерно растворился. Выключить огонь, накрыть емкость крышкой. Когда сироп остынет до комнатной температуры, отправить в холодильник до следующего дня.
- На следующий день процедить сироп и спирт, избавив его от цедры.
- Соединить обе смеси и взбить блендером.
- Выдержать ликер в холодильнике в течение 2-3 дней, после чего можно употреблять.
- Хранить в крем-лимончелло холодильнике.
Как пить лимончелло
Домашний лимонный ликер желательно пить охлажденным, вместе с не слишком сладкой выпечкой, фруктами или десертами.
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