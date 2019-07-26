Сливовое варенье с шоколадом: лучшие рецепты на зиму

Варенье с горьким шоколадом – оригинальная заготовка на зиму

Варенье из сливы с шоколадом Фото: Depositphotos

Варенье из слив с черным шоколадом получается очень вкусным и необычным. По желанию в него можно добавить молотую корицу, ваниль или немного коньяка. А подавать сливовое варенье лучше всего вместе с блинчиками или мороженым.

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Для варенья из слив важно использовать горький черный шоколад – именно он придаст десерт нужный вкусовой оттенок. А вот молочный или белый подойдет гораздо хуже.

Сливовое варенье с черным шоколадом

Варенье из слив с шоколадом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г спелых слив без косточек

250-350 г сахара

100 г воды

50 г горького шоколада

Способ приготовления:

Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной. Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут. Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая. Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.

Сливовый джем с горьким шоколадом и желфиксом

Сливовый джем с шоколадом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг слив

Сок 1 лимона

500 г сахара

1 пакетик желфикса 2:1

50 г горького шоколада

Способ приготовления:

Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Фрукты сложить в кастрюлю и измельчить блендером. Добавить сок лимона, желфикс и сахар. Перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения. Варить на умеренном огне до желаемой густоты. Добавить разломанный на кусочки шоколад, подождать, пока он растопится. Сливовый джем с шоколадом разложить в банки и закатать.

Варенье из слив с черным шоколадом и пектином

Сливовое варенье шоколадное Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг сливы

500 г сахара

100 г черного шоколада

5 г пектина

Способ приготовления:

Сливы помыть, очистить от косточек и сложить в кастрюлю. По желанию перемолоть блендером или произвольно порезать. Несколько столовых ложек сахара перемешать с пектином, отложить. В сливы засыпать сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варить около 10 минут, постоянно помешивая. За 3 минуты до окончания варки добавить сахар с пектином. Кастрюлю с вареньем снять с огня. Шоколад раскрошить, всыпать в сливу, растопить, тщательно перемешать. Готовое сливовое варенье разложить по банкам, остудить и убрать в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом пирога из слив с безе.

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