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Сливовое варенье с шоколадом: лучшие рецепты на зиму

Варенье с горьким шоколадом – оригинальная заготовка на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Варенье из сливы с шоколадом
Варенье из сливы с шоколадом
Фото: Depositphotos

Варенье из слив с черным шоколадом получается очень вкусным и необычным. По желанию в него можно добавить молотую корицу, ваниль или немного коньяка. А подавать сливовое варенье лучше всего вместе с блинчиками или мороженым.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино на зиму:

Для варенья из слив важно использовать горький черный шоколад – именно он придаст десерт нужный вкусовой оттенок. А вот молочный или белый подойдет гораздо хуже.

Сливовое варенье с черным шоколадом

Варенье из слив с шоколадом
Варенье из слив с шоколадом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г спелых слив без косточек
  • 250-350 г сахара
  • 100 г воды
  • 50 г горького шоколада

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Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной.
  2. Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
  3. Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут.
  4. Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая.
  5. Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.

Сливовый джем с горьким шоколадом и желфиксом

Сливовый джем с шоколадом
Сливовый джем с шоколадом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг слив
  • Сок 1 лимона
  • 500 г сахара
  • 1 пакетик желфикса 2:1
  • 50 г горького шоколада

Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
  2. Фрукты сложить в кастрюлю и измельчить блендером. Добавить сок лимона, желфикс и сахар. Перемешать и поставить на огонь.
  3. Довести до кипения. Варить на умеренном огне до желаемой густоты.
  4. Добавить разломанный на кусочки шоколад, подождать, пока он растопится.
  5. Сливовый джем с шоколадом разложить в банки и закатать.

Варенье из слив с черным шоколадом и пектином

Сливовое варенье шоколадное
Сливовое варенье шоколадное
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг сливы
  • 500 г сахара
  • 100 г черного шоколада
  • 5 г пектина

Способ приготовления:

  1. Сливы помыть, очистить от косточек и сложить в кастрюлю. По желанию перемолоть блендером или произвольно порезать.
  2. Несколько столовых ложек сахара перемешать с пектином, отложить.
  3. В сливы засыпать сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варить около 10 минут, постоянно помешивая. За 3 минуты до окончания варки добавить сахар с пектином.
  4. Кастрюлю с вареньем снять с огня. Шоколад раскрошить, всыпать в сливу, растопить, тщательно перемешать.
  5. Готовое сливовое варенье разложить по банкам, остудить и убрать в холодильник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом пирога из слив с безе.

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Источник: Сегодня
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