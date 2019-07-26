Сливовое варенье с шоколадом: лучшие рецепты на зиму
Варенье с горьким шоколадом – оригинальная заготовка на зиму
Варенье из слив с черным шоколадом получается очень вкусным и необычным. По желанию в него можно добавить молотую корицу, ваниль или немного коньяка. А подавать сливовое варенье лучше всего вместе с блинчиками или мороженым.
Смотрите видео, как приготовить сливовое вино на зиму:
Для варенья из слив важно использовать горький черный шоколад – именно он придаст десерт нужный вкусовой оттенок. А вот молочный или белый подойдет гораздо хуже.
Сливовое варенье с черным шоколадом
Ингредиенты:
- 500 г спелых слив без косточек
- 250-350 г сахара
- 100 г воды
- 50 г горького шоколада
Читайте такжеКак приготовить абрикосовое варенье: ТОП-5 рецептов
Способ приготовления:
- Сливы помыть, разрезать пополам и убрать косточку. По желанию можно нарезать сливы мельче, чтобы сделать консистенцию варенья более однородной.
- Приготовить сироп. Налить в кастрюлю воду, добавить сахарный песок и довести все до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Когда сироп будет готов, опустить в него подготовленные сливы. Довести до кипения, а затем убавьте огонь до минимума. Периодически помешивая, варить сливы в течение 20 минут.
- Спустя указанное время отправить к сливам в сиропе шоколад, поломанный на дольки. Продолжать варить еще 10 минут, помешивая.
- Когда сливовое варенье с шоколадом будет готово, разлить его в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками и укутать в кухонные полотенца или плед. Когда банки с заготовками остынут, убрать их в кладовку.
Сливовый джем с горьким шоколадом и желфиксом
Ингредиенты:
- 1 кг слив
- Сок 1 лимона
- 500 г сахара
- 1 пакетик желфикса 2:1
- 50 г горького шоколада
Способ приготовления:
- Сливы помыть, разрезать пополам и удалить косточки.
- Фрукты сложить в кастрюлю и измельчить блендером. Добавить сок лимона, желфикс и сахар. Перемешать и поставить на огонь.
- Довести до кипения. Варить на умеренном огне до желаемой густоты.
- Добавить разломанный на кусочки шоколад, подождать, пока он растопится.
- Сливовый джем с шоколадом разложить в банки и закатать.
Варенье из слив с черным шоколадом и пектином
Ингредиенты:
- 1 кг сливы
- 500 г сахара
- 100 г черного шоколада
- 5 г пектина
Способ приготовления:
- Сливы помыть, очистить от косточек и сложить в кастрюлю. По желанию перемолоть блендером или произвольно порезать.
- Несколько столовых ложек сахара перемешать с пектином, отложить.
- В сливы засыпать сахар, поставить на огонь и довести до кипения. Варить около 10 минут, постоянно помешивая. За 3 минуты до окончания варки добавить сахар с пектином.
- Кастрюлю с вареньем снять с огня. Шоколад раскрошить, всыпать в сливу, растопить, тщательно перемешать.
- Готовое сливовое варенье разложить по банкам, остудить и убрать в холодильник.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сливовый пирог в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом пирога из слив с безе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram