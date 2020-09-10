Сливовый пирог "Капучино": рецепт необычной осенней выпечки
Восхитительный сливовый пирог от известного фуд-блогера Зоряны Ивченко
Этот осенний пирог похож на нежнейший чизкейк с тонким сливочно-кофейным вкусом и ароматом. Дольки сочных слив придают десерту приятную кислинку. Возни с таким пирогом немного, продукты самые простые и доступные, а результат – выше всяких похвал.
Сливовый пирог "Капучино"
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 203 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 800 г слив
- 750 г творога
- 5 яиц
- 110 г сахара
- 125 г сливочного масла
- 80 г молотого миндаля
- 150 мл жирных сливок
- 5 ст.л. растворимого капучино
- 2 ст.л. крахмала
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 1 щепотка соли
- Сахарная пудра – для украшения
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Способ приготовления:
- Для приготовления теста муку необходимо смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного сливочного масла, порезанного мелкими кубиками. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто.
- Раскатать его тонко на посыпанной мукой поверхности и выложить в глубокий противень 20 х 40 см. Убрать противень с тестом в холодильник на полчаса.
- Теперь приготовить творожную начинку. Для этого растворить порошок для приготовления капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Затем 3 яйца взбить с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и кофе.
- Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно подмешать к творожному крему.
- Нагреть духовку до 200 градусов. Вынуть из холодильника противень с тестом и часто наколоть вилкой, чтобы при выпекании корж не выгибался.
- Сверху выложить творожную начинку, а на нее половинки вымытых слив без косточек срезами вниз. Выпекать пирог 40 минут.
Как подавать пирог
Остудить в форме и разрезать на куски. Посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю или кофе.
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