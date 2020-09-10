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Сливовый пирог "Капучино": рецепт необычной осенней выпечки

Сегодня, 15:57

Восхитительный сливовый пирог от известного фуд-блогера Зоряны Ивченко

Этот осенний пирог похож на нежнейший чизкейк с тонким сливочно-кофейным вкусом и ароматом. Дольки сочных слив придают десерту приятную кислинку. Возни с таким пирогом немного, продукты самые простые и доступные, а результат – выше всяких похвал.

Сливовый пирог "Капучино"

Сливовый пирог с творогом
Сливовый пирог с творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 800 г слив
  • 750 г творога
  • 5 яиц
  • 110 г сахара
  • 125 г сливочного масла
  • 80 г молотого миндаля
  • 150 мл жирных сливок
  • 5 ст.л. растворимого капучино
  • 2 ст.л. крахмала
  • 0,5 ч.л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • Сахарная пудра – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Для приготовления теста муку необходимо смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного сливочного масла, порезанного мелкими кубиками. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто.
  2. Раскатать его тонко на посыпанной мукой поверхности и выложить в глубокий противень 20 х 40 см. Убрать противень с тестом в холодильник на полчаса.
  3. Теперь приготовить творожную начинку. Для этого растворить порошок для приготовления капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Затем 3 яйца взбить с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и кофе.
  4. Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно подмешать к творожному крему.
  5. Нагреть духовку до 200 градусов. Вынуть из холодильника противень с тестом и часто наколоть вилкой, чтобы при выпекании корж не выгибался.
  6. Сверху выложить творожную начинку, а на нее половинки вымытых слив без косточек срезами вниз. Выпекать пирог 40 минут.

Как подавать пирог

Остудить в форме и разрезать на куски. Посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю или кофе.

Смотрите видео, как выбрать творог на рынке и в магазине:

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового пирога с корицей, а также рассказывали, как сделать сливовый мармелад.

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Источник: Сегодня
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