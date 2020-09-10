Сливовый пирог "Капучино": рецепт необычной осенней выпечки

Восхитительный сливовый пирог от известного фуд-блогера Зоряны Ивченко

Этот осенний пирог похож на нежнейший чизкейк с тонким сливочно-кофейным вкусом и ароматом. Дольки сочных слив придают десерту приятную кислинку. Возни с таким пирогом немного, продукты самые простые и доступные, а результат – выше всяких похвал.

Сливовый пирог "Капучино"

Сливовый пирог с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

203 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г муки

800 г слив

750 г творога

5 яиц

110 г сахара

125 г сливочного масла

80 г молотого миндаля

150 мл жирных сливок

5 ст.л. растворимого капучино

2 ст.л. крахмала

0,5 ч.л. разрыхлителя

1 щепотка соли

Сахарная пудра – для украшения

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Способ приготовления:

Для приготовления теста муку необходимо смешать с молотым миндалем, разрыхлителем и щепоткой соли. Добавить 60 г сахара и 125 г холодного сливочного масла, порезанного мелкими кубиками. Порубить все в крошку, добавить 2 яйца и замесить тесто. Раскатать его тонко на посыпанной мукой поверхности и выложить в глубокий противень 20 х 40 см. Убрать противень с тестом в холодильник на полчаса. Теперь приготовить творожную начинку. Для этого растворить порошок для приготовления капучино в 4 столовых ложках кипятка и слегка остудить. Затем 3 яйца взбить с 50 г сахара добела. Добавить творог, крахмал и кофе. Сливки взбить до мягких пиков и аккуратно подмешать к творожному крему. Нагреть духовку до 200 градусов. Вынуть из холодильника противень с тестом и часто наколоть вилкой, чтобы при выпекании корж не выгибался. Сверху выложить творожную начинку, а на нее половинки вымытых слив без косточек срезами вниз. Выпекать пирог 40 минут.

Как подавать пирог

Остудить в форме и разрезать на куски. Посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю или кофе.

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