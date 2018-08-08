Сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

Рецепт невероятно вкусного сливового пирога

Сливовый пирог Фото: Pinterest.com

The Times публиковала рецепт сливового торта от Мариан Буррос каждый сентябрь с 1983 по 1989 год, пока редакторы не решили, что этого достаточно. Рецепт был напечатан в последний раз в том году.

"Чтобы противостоять ожидаемым протестам, – писала госпожа Буррос несколько лет спустя, – рецепт был напечатан более крупным шрифтом, чем обычно, с пунктирной линией вокруг него, чтобы было удобнее делать вырезку". Но это не помогло, и редакцию просто завалили гневными письмами.

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Рецепт 1983 года включал 1 стакан сахара, а в 1989 его количество уменьшили до 3/4 стакана. Ниже мы приведем оба варианта.

Сливовый пирог из газеты "The New York Times"

Ингредиенты:

3/4 – 1 стакан сахара

1/2 стакана несоленого сливочного масла, размягченного

1 стакан просеянной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли (по желанию)

2 яйца

24 половинки слив без косточек

сахар, лимонный сок и корица – для посыпки

Рецепт приготовления:

Нагрейте духовку до 180 градусов. Взбейте сахар и масло в миске. Добавьте муку, разрыхлитель, соль и яйца и хорошо взбейте. Выложите тесто в разъемную форму диаметром 23-26 см. Положите половинки сливы кожицей вверх на тесто. Слегка посыпьте сахаром и сбрызните лимонным соком, в зависимости от сладости фруктов. Посыпьте примерно 1 чайной ложкой молотой корицы. Выпекайте примерно 1 час. Достаньте и остудите; поставьте пирог в холодильник или заморозьте по желанию. Или остудите до теплого и подавайте просто так или со взбитыми сливками.

Совет: Чтобы заморозить пирог, заверните его в два слоя фольги, поместите в полиэтиленовый пакет и закройте. Перед подачей разморозьте пирог и разогрейте его при 150 градусах.

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