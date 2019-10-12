Сливовый пирог с решеткой: рецепт от Джейми Оливера
Рецепт осеннего пирога с начинкой из слив и миндаля
Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог по рецепту знаменитого британского шефа Джейми Оливера.
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Перед тем, как разрезать пирог, обязательно дайте ему постоять в течение минимум трех часов. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.
Сливовый пирог от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 1 час 35 минут
Калорийность:
- 321 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 275 г муки
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 130 г сливочного масла
- 3 средних яичных желтка
- Молоко
- Сахарная пудра – для посыпки
Для начинки:
- 50 г хлопьев миндаля
- 10 слив (1,3 кг)
- 50 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 1 ч.л. корицы
- 1/2 ч.л. молотого имбиря
- 3 ст.л. кукурузной муки
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Способ приготовления:
- Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна.
- Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки.
- Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
- Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки.
- Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут.
- Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник.
- Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см.
- Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки.
- Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте.
- Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста.
- Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края.
- Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса.
- Разогрейте духовку до 200 ºC.
- Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно.
- Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится.
- Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей.
Как подавать сливовый пирог
Разрезать пирог на ломтики и подавать с мороженым или крем-фреш, если хотите.
Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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