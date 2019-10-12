Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сливовый пирог с решеткой: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт осеннего пирога с начинкой из слив и миндаля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Пирог со сливами
Пирог со сливами
Фото: Depositphotos

Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог по рецепту знаменитого британского шефа Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Перед тем, как разрезать пирог, обязательно дайте ему постоять в течение минимум трех часов. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Сливовый пирог от Джейми Оливера

Время приготовления:

  • 1 час 35 минут

Калорийность:

  • 321 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 275 г муки
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 130 г сливочного масла
  • 3 средних яичных желтка
  • Молоко
  • Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

  • 50 г хлопьев миндаля
  • 10 слив (1,3 кг)
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 ч.л. корицы
  • 1/2 ч.л. молотого имбиря
  • 3 ст.л. кукурузной муки

Читайте также:
Как испечь простой сливовый пирог с корицей

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна.
  2. Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки.
  3. Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей.
  4. Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки.
  5. Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут.
  6. Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник.
  7. Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см.
  8. Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки.
  9. Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте.
  10. Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста.
  11. Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края.
  12. Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса.
  13. Разогрейте духовку до 200 ºC.
  14. Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно.
  15. Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится.
  16. Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей.

Как подавать сливовый пирог

Разрезать пирог на ломтики и подавать с мороженым или крем-фреш, если хотите.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином Как испечь простой пирог с грушами и шоколадом Как приготовить шоколадный торт в мультиварке на кипятке Как приготовить тарт с заварным кремом и виноградом
пирог сливы выпечка рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Как вырастить крупный чеснок
Как вырастить крупный чеснок
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости

Популярные статьи

Вчера, 15:13Шоу-бизнес

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Вчера, 14:53Fun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:03Шоу-бизнес

Звездные кумовья: украинские знаменитости, которые породнились

Вчера, 12:28Events

Международный день девочек: лучшие поздравления с открытками и картинками

Вчера, 12:11Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 09:35Техно

Xiaomi выпустила MIUI 11: какие смартфоны получают обновление

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

"Совсем не узнать": Влад Яма показал, как выглядит с волосами

Вчера, 04:58Fun

Ведущая новостей оконфузилась в прямом эфире: курьезное видео

10 октябряСтиль

Назад в прошлое: какие свитера в тренде этой осенью

10 октябряШоу-бизнес

Парез правой части тела: последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

10 октябряFood

Всемирный день зрения 2019: ТОП-10 вкусностей для здоровья глаз

10 октябряFun

"Весь мир видит прелести": невесту высмеяли из-за откровенного платья

9 октябряТехно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

9 октябряШоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

9 октябряТехно

В Instagram появилась темная тема: как включить

9 октябряFun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Вкуснота из картошки: жарим как повара новыми способами
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Картошка по-деревенски: сочная внутри и хрустящая снаружи
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які зраджують абсолютно всіх
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Велосипедистка дня: невероятный «фитнес-маньяк» Анастасия Жукова
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе