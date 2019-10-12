Сливовый пирог с решеткой: рецепт от Джейми Оливера

Рецепт осеннего пирога с начинкой из слив и миндаля

Пирог со сливами Фото: Depositphotos

Сезон слив начался в августе и будет длиться до поздней осени. Мы советуем приготовить с этими плодами вкусный и простой пирог по рецепту знаменитого британского шефа Джейми Оливера.

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Перед тем, как разрезать пирог, обязательно дайте ему постоять в течение минимум трех часов. Это нужно, чтобы начинка загустела и не растеклась.

Сливовый пирог от Джейми Оливера

Время приготовления:

1 час 35 минут

Калорийность:

321 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

275 г муки

2 ст.л. сахарной пудры

130 г сливочного масла

3 средних яичных желтка

Молоко

Сахарная пудра – для посыпки

Для начинки:

50 г хлопьев миндаля

10 слив (1,3 кг)

50 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

1 ч.л. корицы

1/2 ч.л. молотого имбиря

3 ст.л. кукурузной муки

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Способ приготовления:

Просейте муку, сахарную пудру и щепотку морской соли в миску кухонного комбайна. Добавьте нарезанное кубиками масло. Взбивайте, пока смесь не начнет напоминать хлебные крошки. Влейте 2 яичных желтка вместе с 60 мл ледяной воды и взбивайте, пока тесто не начнет собираться вокруг ножей. Выложите тесто на чистую поверхность и осторожно месите его примерно 30 секунд, пока оно не станет однородным, при необходимости добавьте немного муки. Разделите его на две части, одна немного больше другой. Заверните в пленку и остудите в холодильнике в течение 30 минут. Раскатайте больший кусок теста и выложите его в форму для пирога размером 23 см. Поставьте в холодильник. Раскатайте оставшееся тесто и разрежьте его восемь длинных ровных полосок, каждая шириной около 2,5 см. Для начинки поджарьте миндаль на сухой сковороде до золотистого цвета. Разрежьте сливы пополам и удалите косточки. Крупные разрежьте на четвертинки. Нарежьте масло, затем поместите все ингредиенты в большую миску и хорошо перемешайте. Выложите фруктовую смесь на нижний корж. Взбейте оставшийся яичный желток с небольшим количеством молока, затем используйте его, чтобы смазать края теста. Разложите полоски теста в виде решетки на поверхности пирога. Красиво защипайте края. Смажьте пирог яйцом и посыпьте сахаром. Отправьте в холодильник на полчаса. Разогрейте духовку до 200 ºC. Переложите пирог на противень и запекайте в духовке в течение 20 минут, периодически проверяя и вращая, если он запекается неравномерно. Уменьшите нагрев до 180 ºC и выпекайте еще 20–30 минут, прикрыв листом фольги, если тесто слишком быстро подрумянится. Выньте пирог из духовки, посыпьте сахаром и дать постоять минимум три часа перед подачей.

Как подавать сливовый пирог

Разрезать пирог на ломтики и подавать с мороженым или крем-фреш, если хотите.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно приготовить из слив. "Сегодня" также писали, как сделать вареники со сливовой начинкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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