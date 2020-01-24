Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня
Готовим дома оригинальную запеканку из картофеля
Надоели привычные гарниры? Попробуйте эту картофельную запеканку с сыром и пряными травами. Она проста в приготовлении, но выглядит очень эффектно.
Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:
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Картофельная запеканка с сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 231 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Масло сливочное – 70 г
- Сыр твердый – 100 г
- Тимьян – 0,5 ч. л
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см.
- Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте.
- Выложите треть картофеля в подготовленную форму.
- На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром.
- Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.
Полезный совет
Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.
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Источник: Сегодня