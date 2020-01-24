Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня

Готовим дома оригинальную запеканку из картофеля

Запеканка из картофеля с сыром Фото: Depositphotos

Надоели привычные гарниры? Попробуйте эту картофельную запеканку с сыром и пряными травами. Она проста в приготовлении, но выглядит очень эффектно.

Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:

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Картофельная запеканка с сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

231 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Масло сливочное – 70 г

Сыр твердый – 100 г

Тимьян – 0,5 ч. л

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см. Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками. Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте. Выложите треть картофеля в подготовленную форму. На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром. Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.

Полезный совет

Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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