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Слоеная картофельная запеканка с сыром: рецепт дня

Готовим дома оригинальную запеканку из картофеля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
Запеканка из картофеля с сыром
Запеканка из картофеля с сыром
Фото: Depositphotos

Надоели привычные гарниры? Попробуйте эту картофельную запеканку с сыром и пряными травами. Она проста в приготовлении, но выглядит очень эффектно.

Смотрите видео, как вкусно приготовить картофель:

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Картофельная запеканка с сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 231 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Масло сливочное – 70 г
  • Сыр твердый – 100 г
  • Тимьян – 0,5 ч. л
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 ºС. Смажьте форму диаметром 18 см.
  2. Картофель очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Выложите нарезанный картофель в миску. Добавьте растопленное сливочное масло, сушеный тимьян, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  4. Выложите треть картофеля в подготовленную форму.
  5. На него выложите треть сыра. Повторите с оставшимся картофелем и сыром, закончите сыром.
  6. Выпекайте в течение часа. Оставьте запеканку в форме на пять минут, а затем переверните на блюдо.

Полезный совет

Тонко нарезать картофель поможет специальная терка или кухонный комбайн.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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