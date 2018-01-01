Слоеный пирог с мясом: простой рецепт приготовления

Пирог из слоеного теста с мясной начинкой готовится за считанные минуты

Пирог с мясной начинкой Фото: pixabay.com

Обычно выпекание любого дрожевого пирога занимает достаточно много времени из-за того, что нужно ждать, пока поднимется тесто. Чтобы быстро приготовить вкусный пирог с мясом, возьмите готовое слоеное тесто.

Слоеный пирог с мясом и сыром

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

700 г говядины

150 г сыра

яйцо

специи

соль

половинка луковицы

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Рецепт приготовления:

Возьмите и тщательно промойте мясо, нарежьте его на небольшие куски и пропустите через мясорубку. Лук очистите и измельчите. Обжаривайте его на сковороде до тех пор, пока он не приобретет золотистый оттенок. Затем положите к луку фарш и обжарьте его до полной готовности. Разбейте в сковороду яйцо и присыпьте сверху фарш тертым сыром. Возьмите слоеное тесто и разделите его на две неравные части. Одна должна быть больше другой. Раскатайте их по форме противня. Большую часть теста выложите на его дно. Теперь осталось положить на тесто готовый фарш с луком и присыпать его тертым сыром. Сверху положите второй кусок теста и аккуратной склейте концы пирога. Обязательно сделайте небольшие надрезы, чтобы мясной пирог не вздулся. Верхнюю часть смажьте белком. Поставьте пирог в духовку примерно на 20-25 минут. Дождитесь образования золотистой корочки и подавайте слоеный пирог с мясо к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить гуляш из говядины. Мы также рассказывали, как приготовить ирландский мясной пирог. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом слоеного пирога с яйцом и ветчиной.

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