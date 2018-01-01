Слоеный пирог с мясом: простой рецепт приготовления
Пирог из слоеного теста с мясной начинкой готовится за считанные минуты
Обычно выпекание любого дрожевого пирога занимает достаточно много времени из-за того, что нужно ждать, пока поднимется тесто. Чтобы быстро приготовить вкусный пирог с мясом, возьмите готовое слоеное тесто.
Слоеный пирог с мясом и сыром
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 700 г говядины
- 150 г сыра
- яйцо
- специи
- соль
- половинка луковицы
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Рецепт приготовления:
- Возьмите и тщательно промойте мясо, нарежьте его на небольшие куски и пропустите через мясорубку. Лук очистите и измельчите. Обжаривайте его на сковороде до тех пор, пока он не приобретет золотистый оттенок. Затем положите к луку фарш и обжарьте его до полной готовности.
- Разбейте в сковороду яйцо и присыпьте сверху фарш тертым сыром.
- Возьмите слоеное тесто и разделите его на две неравные части. Одна должна быть больше другой. Раскатайте их по форме противня. Большую часть теста выложите на его дно.
- Теперь осталось положить на тесто готовый фарш с луком и присыпать его тертым сыром.
- Сверху положите второй кусок теста и аккуратной склейте концы пирога.
- Обязательно сделайте небольшие надрезы, чтобы мясной пирог не вздулся. Верхнюю часть смажьте белком.
- Поставьте пирог в духовку примерно на 20-25 минут.
- Дождитесь образования золотистой корочки и подавайте слоеный пирог с мясо к столу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить гуляш из говядины. Мы также рассказывали, как приготовить ирландский мясной пирог. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом слоеного пирога с яйцом и ветчиной.
Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:
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Источник: domashniy.ru