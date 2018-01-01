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Слоеный пирог с мясом: простой рецепт приготовления

Пирог из слоеного теста с мясной начинкой готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:25
Пирог с мясной начинкой Фото: pixabay.com
Пирог с мясной начинкой Фото: pixabay.com

Обычно выпекание любого дрожевого пирога занимает достаточно много времени из-за того, что нужно ждать, пока поднимется тесто. Чтобы быстро приготовить вкусный пирог с мясом, возьмите готовое слоеное тесто. 

Слоеный пирог с мясом и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 700 г говядины
  • 150 г сыра
  • яйцо
  • специи
  • соль
  • половинка луковицы
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Рецепт приготовления:

  1. Возьмите и тщательно промойте мясо, нарежьте его на небольшие куски и пропустите через мясорубку. Лук очистите и измельчите. Обжаривайте его на сковороде до тех пор, пока он не приобретет золотистый оттенок. Затем положите к луку фарш и обжарьте его до полной готовности.
  2. Разбейте в сковороду яйцо и присыпьте сверху фарш тертым сыром.
  3. Возьмите слоеное тесто и разделите его на две неравные части. Одна должна быть больше другой. Раскатайте их по форме противня. Большую часть теста выложите на его дно.
  4. Теперь осталось положить на тесто готовый фарш с луком и присыпать его тертым сыром.
  5. Сверху положите второй кусок теста и аккуратной склейте концы пирога.
  6. Обязательно сделайте небольшие надрезы, чтобы мясной пирог не вздулся. Верхнюю часть смажьте белком.
  7. Поставьте пирог в духовку примерно на 20-25 минут.
  8. Дождитесь образования золотистой корочки и подавайте слоеный пирог с мясо к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить гуляш из говядины. Мы также рассказывали, как приготовить ирландский мясной пирог. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился рецептом слоеного пирога с яйцом и ветчиной.

Смотрите видео, как выбрать качественный мясной фарш:

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Источник: domashniy.ru

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