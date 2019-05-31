Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слойки с творогом, шпинатом и щавелем

Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом
Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом
Фото: Depositphotos

Весна и начало лета – сезон молодой зелени. Шпинат и щавель помогут разнообразить рацион вкусными и полезными блюдами и значительно повысить иммунитет.

Мы предлагаем приготовить несладкие пирожки с творогом, шпинатом и щавелем по рецепту Даши Малаховой.

Смотрите видео, как приготовить настоящие грузинские хачапури:

Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоеного теста
  • 300 г творога
  • 50 г шпината
  • 50 г щавеля
  • 1 яйцо
  • 1 яичный желток
  • Соль
  • Белый и черный кунжут

Читайте также
Вкусно и просто: слойки с малиной и белым шоколадом

Рецепт приготовления:

  1. Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель. 
  2. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
  3. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
  4. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
  5. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить слойки с баклажанами, помидорами и брынзой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом слоек с томатами черри и сыром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом Творожная запеканка в мультиварке с изюмом и курагой Рецепт клубничного пирога с творогом Рецепт полезного завтрака: яичница-болтунья по-средиземноморски
пирожки творог шпинат слойки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Муж Регины Тодоренко удивил признанием о сыне
Муж Регины Тодоренко удивил признанием о сыне
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза

Популярные статьи

Вчера, 14:29Психология

Как побороть страх: техники и практические советы от психологов

Вчера, 10:29Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 10:27Шоу-бизнес

Такие счастливые: Настя Каменских и Потап показали новые фото с медового месяца

Вчера, 09:22Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:04Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецы могут осуществить карьерные мечты, а Ракам — лучше не отступать от убеждений

29 маяFun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 маяFun

Снимок отдыхающих Потапа и Каменских поставил сеть в тупик

29 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

29 маяFun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

29 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

29 маяШоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

29 маяТехно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяFun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Новости партнеров

«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь