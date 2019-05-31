Слойки с творогом, шпинатом и щавелем
Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой
Весна и начало лета – сезон молодой зелени. Шпинат и щавель помогут разнообразить рацион вкусными и полезными блюдами и значительно повысить иммунитет.
Мы предлагаем приготовить несладкие пирожки с творогом, шпинатом и щавелем по рецепту Даши Малаховой.
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Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью
Ингредиенты:
- 1 упаковка готового слоеного теста
- 300 г творога
- 50 г шпината
- 50 г щавеля
- 1 яйцо
- 1 яичный желток
- Соль
- Белый и черный кунжут
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Рецепт приготовления:
- Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель.
- Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте.
- Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники.
- Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слойки с баклажанами, помидорами и брынзой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом слоек с томатами черри и сыром.
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Источник: Сегодня