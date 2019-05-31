Слойки с творогом, шпинатом и щавелем

Рецепт вкусного завтрака от Даши Малаховой

Пирожки из слоеного теста со щавелем, творогом и шпинатом Фото: Depositphotos

Весна и начало лета – сезон молодой зелени. Шпинат и щавель помогут разнообразить рацион вкусными и полезными блюдами и значительно повысить иммунитет.

Мы предлагаем приготовить несладкие пирожки с творогом, шпинатом и щавелем по рецепту Даши Малаховой.

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Пирожки из слоеного теста с творогом и зеленью

Ингредиенты:

1 упаковка готового слоеного теста

300 г творога

50 г шпината

50 г щавеля

1 яйцо

1 яичный желток

Соль

Белый и черный кунжут

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Рецепт приготовления:

Слегка уварите шпинат на пару и нарежьте. Измельчите щавель. Смешайте зелень с творогом, добавьте яйцо, посолите и перемешайте. Тесто разрежьте на квадраты. Выложите начинку и соедините края, чтобы получились треугольники. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте желтком и посыпьте кунжутом. Выпекайте в духовке в течение 15-20 минут при температуре 170 С.

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