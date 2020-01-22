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Сметана или майонез: какой продукт полезнее

Сметану готовят из сливок, а майонез – из растительного масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18

Сметана и майонез – такие разные, но такие любимые и необходимые. Ни один праздник не обходится без этих продуктов, вместе или врозь они часто попадают на наши столы. Как на самом деле эти продукты влияют на наш организм и с чем их лучше сочетать?

Сколько можно есть сметаны и майонеза

Сметану делают из сливок
Сметану делают из сливок
Фото: Pixabay

Диетолог Людмила Гончарова советует есть не больше столовой ложки сметаны в день – это примерно 30 г. И жирность здесь не имеет особого значения, ведь в промышленном продукте часто присутствуют консерванты и загустители.

Сметаны за один прием можно съесть до 200 г. При таком количестве наш организм насыщается необходимыми жирами. Сметану лучше сочетать с овощами и фруктами, но не крахмалистыми. То есть бананы и картофель нежелательны.

Как проверить качество сметаны и майонеза

Майонез лучше готовить домашний
Майонез лучше готовить домашний
Фото: freepik.com

Если залить майонез горячей водой, все эмульгаторы и стабилизаторы соберутся сверху толстым слоем. Сметана, которая состоит из сливок, должна полностью растворяться в воде.

Также можно проверить качество с помощью йода. Просто капните немного на майонез или сметану. Если стабилизаторы есть, йод станет темно-синего цвета.

Все зависит от ваших предпочтений и количество употребленного. Если хотите, чтобы ваше блюдо хранились дольше, добавляйте майонез. Он к тому же будет консервантом. Если хотите сразу употреблять натуральный продукт, используйте сметану.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный домашний майонез. "Сегодня" также писали, как приготовить салатные заправки из сметаны.

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Источник: Сегодня
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