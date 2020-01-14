Смузи-боул с бананом и клубникой: простой рецепт для завтрака

Смузи-боул – это вкусно, сытно и полезно

Смузи-боул с бананом: простой рецепт Фото: Unsplash

Это супервкусный смузи-боул, немного гуще, чем обычный смузи. Он готовится из молока, апельсинового сока, йогурта, бананов, клубники, персиков и меда. А гранола и кусочки свежих фруктов делают его еще лучше.

Смотрите видео, как приготовить полезные домашние смузи:

Смузи-боул с фруктами

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

70 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 стакана коровьего или миндального молока

1/4 стакана апельсинового сока

1/4 стакана натурального йогурта

1 замороженный банан

10-12 шт. замороженной клубники

1 персик (свежий, консервированный или замороженный)

1 столовая ложка меда

Для подачи:

Кусочки банана

Половинки клубники

Гранола

Способ приготовления:

Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед. Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.

Как правильно есть смузи-боулы

Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Мы также рассказывали, как приготовить смузи для похудения со сметаной и фруктами.

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