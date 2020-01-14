Смузи-боул с бананом и клубникой: простой рецепт для завтрака
Смузи-боул – это вкусно, сытно и полезно
Это супервкусный смузи-боул, немного гуще, чем обычный смузи. Он готовится из молока, апельсинового сока, йогурта, бананов, клубники, персиков и меда. А гранола и кусочки свежих фруктов делают его еще лучше.
Смотрите видео, как приготовить полезные домашние смузи:
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Смузи-боул с фруктами
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 70 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 стакана коровьего или миндального молока
- 1/4 стакана апельсинового сока
- 1/4 стакана натурального йогурта
- 1 замороженный банан
- 10-12 шт. замороженной клубники
- 1 персик (свежий, консервированный или замороженный)
- 1 столовая ложка меда
Для подачи:
- Кусочки банана
- Половинки клубники
- Гранола
Способ приготовления:
- Взбейте блендером молоко, апельсиновый сок, йогурт, банан, клубнику, персик и мед.
- Разделите между двумя мисками, добавьте кусочки фруктов и гранолу. Подавайте немедленно.
Как правильно есть смузи-боулы
Если вы готовите смузи-боул из фруктов, лучше употреблять его утром, ведь это блюдо насыщенно сахаром плодов. А если все-таки хочется приготовить боул вечером, лучше заменить фрукты на овощи.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Мы также рассказывали, как приготовить смузи для похудения со сметаной и фруктами.
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