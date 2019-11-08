Смузи для похудения со сметаной, фруктами и имбирем

Рецепт фруктового смузи от Даши Малаховой

Смузи со сметаной в блендере Фото: freepik.com

Смузи со сметаной, фруктами и имбирем – отличное решение для завтрака. Такой напиток прекрасно насыщает и позволяет получить порцию полезных веществ.

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Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до однородной массы. Чтобы напиток был вкуснее, ингредиенты для него следует предварительно охладить.

Смузи в блендере со сметаной и имбирем

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

71 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200-250 мл жидкой сметаны

1 киви

1/2 банана

2 ст. л. овсяных хлопьев

Небольшой кусочек корня имбиря

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Сметану перелейте в чашу блендера. Добавьте очищенный и нарезанный киви, половину банана и овсяные хлопья. Корень имбиря очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в чашу блендера. Влейте немного жидкого меда (по вкусу) и взбейте в однородную массу. Подавайте смузи сразу после приготовления на завтрак, полдник или в качестве легкого перекуса.

Как появились смузи

Смузи – густой напиток из фруктов и ягод с добавлением натурального йогурта, соков или молока. Впервые смузи начали продавать еще в 30-х годах в Калифорнии, но популярным он стал лишь в конце 60-х, особенно среди приверженцев здорового питания.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи от Кортни Кардашьян.

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