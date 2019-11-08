Смузи для похудения со сметаной, фруктами и имбирем
Рецепт фруктового смузи от Даши Малаховой
Смузи со сметаной, фруктами и имбирем – отличное решение для завтрака. Такой напиток прекрасно насыщает и позволяет получить порцию полезных веществ.
Смотрите видео, как приготовить смузи с клубникой:
Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до однородной массы. Чтобы напиток был вкуснее, ингредиенты для него следует предварительно охладить.
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Смузи в блендере со сметаной и имбирем
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 71 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200-250 мл жидкой сметаны
- 1 киви
- 1/2 банана
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- Небольшой кусочек корня имбиря
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Сметану перелейте в чашу блендера. Добавьте очищенный и нарезанный киви, половину банана и овсяные хлопья.
- Корень имбиря очистите, натрите на мелкой терке и добавьте в чашу блендера. Влейте немного жидкого меда (по вкусу) и взбейте в однородную массу.
- Подавайте смузи сразу после приготовления на завтрак, полдник или в качестве легкого перекуса.
Как появились смузи
Смузи – густой напиток из фруктов и ягод с добавлением натурального йогурта, соков или молока. Впервые смузи начали продавать еще в 30-х годах в Калифорнии, но популярным он стал лишь в конце 60-х, особенно среди приверженцев здорового питания.
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