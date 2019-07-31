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Смузи с молоком: три рецепта для похудения

Простые рецепты диетических фруктовых смузи на молоке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
Смузи помогут похудеть
Смузи помогут похудеть
Фото: freepik.com

Рецепты полезных смузи особенно актуальны летом, когда есть много свежих фруктов, ягод и овощей. Смузи на молоке – один из самых доступных и простых вариантов.

Смотрите видео, как приготовить детокс-коктейли для похудения:

Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

Смузи на молоке с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой

Клубничный смузи: рецепт
Клубничный смузи: рецепт
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты: 

  • Бананы — 1 шт.
  • Клубника — 6 шт.
  • Киви — 1 шт.
  • Чиа семена — 1 ст. л.
  • Молоко — 2 стакана

Способ приготовления:

  1. Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть. 
  2. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера.
  3. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере. 
  4. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

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Как приготовить смузи: рецепт "Банан-киви"

Смузи с молоком, бананом и овсянкой

Рецепт смузи с бананом
Рецепт смузи с бананом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Овсянка – 1 ст.л.
  • Вода – 2 ст. л. 
  • Молоко – 1 стакан 
  • Банан – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. К овсянке добавить воду и дать немного постоять, буквально несколько минут.
  2. В блендер или кухонный комбайн положить банан, добавить овсянку и молоко. Можно добавить немного сахара или меда. 
  3. Хорошо взбить и перелить смузи в стакан.

Смузи на молоке с черной смородиной

Банановый смузи: рецепт со смородиной
Банановый смузи: рецепт со смородиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Замороженный банан – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Черная смородина – 2/3 чашки

Способ приготовления:

  1. Черную смородину положить в блендер. 
  2. Залить ягоды молоком и добавить кусочки замороженного банана.
  3. Все ингредиенты взбить до однородной консистенции. По желанию добавить мед или стевию.
  4. Перелить смузи в стакан и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.

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Источник: Сегодня
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