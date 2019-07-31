Смузи с молоком: три рецепта для похудения

Простые рецепты диетических фруктовых смузи на молоке

Смузи помогут похудеть Фото: freepik.com

Рецепты полезных смузи особенно актуальны летом, когда есть много свежих фруктов, ягод и овощей. Смузи на молоке – один из самых доступных и простых вариантов.

Смотрите видео, как приготовить детокс-коктейли для похудения:

Вы можете использовать любое молоко, как коровье, так и растительное: миндальное, из орехов кешью, соевое, рисовое или кокосовое.

Смузи на молоке с фруктами и семенами чиа от Юлии Высоцкой

Клубничный смузи: рецепт Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Бананы — 1 шт.

Клубника — 6 шт.

Киви — 1 шт.

Чиа семена — 1 ст. л.

Молоко — 2 стакана

Способ приготовления:

Банан очистить, киви помыть и очистить, клубнику хорошо помыть. Нарезать все ингредиенты небольшими кубиками и сложить в чашу блендера. К фруктово-ягодному миксу добавить семена чиа, залить молоком и как следует взбить в блендере. Разлить смузи по стаканам и наслаждаться! Напиток можно украсить кусочками ягод или фруктов.

Смузи с молоком, бананом и овсянкой

Рецепт смузи с бананом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Овсянка – 1 ст.л.

Вода – 2 ст. л.

Молоко – 1 стакан

Банан – 1 шт.

Способ приготовления:

К овсянке добавить воду и дать немного постоять, буквально несколько минут. В блендер или кухонный комбайн положить банан, добавить овсянку и молоко. Можно добавить немного сахара или меда. Хорошо взбить и перелить смузи в стакан.

Смузи на молоке с черной смородиной

Банановый смузи: рецепт со смородиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Замороженный банан – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Черная смородина – 2/3 чашки

Способ приготовления:

Черную смородину положить в блендер. Залить ягоды молоком и добавить кусочки замороженного банана. Все ингредиенты взбить до однородной консистенции. По желанию добавить мед или стевию. Перелить смузи в стакан и сразу же подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных летних смузи от Джейми Оливера. "Сегодня" также писали, как приготовить смузи из киви для похудения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram