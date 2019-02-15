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Сочная творожная запеканка с изюмом: как ее приготовить

Оригинальный рецепт запеканки из творога в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Запеканка из творога и изюма
Запеканка из творога и изюма
Фото: Depositphotos

Воздушная запеканка из домашнего творога с изюмом и румяной сахарной корочкой – это очень вкусно! Ее можно подавать как на завтрак, так и в качестве десерта.

Творожная запеканка с изюмом без манки

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Жирный домашний творог – 800 г
  • Сахарный песок – 3–4 ст. л.
  • Домашние яйца 5–6 шт.
  • Изюм – 50 г
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Сливочное масло – 2–3 ст. л.
  • Густые сливки – 0,5 стакана

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Рецепт приготовления:

  1. В творог разбить яйца и всыпать ванильный сахар. Все тщательно перемешать.
  2. Затем добавить сахарный песок и положить предварительно запаренный изюм. Еще раз хорошо перемешать.
  3. Стеклянную форму смазать сливочным маслом. Выложить получившуюся массу в форму и накрыть крышкой. Поставить на 30-40 минут в духовку, предварительно разогрев ее до температуры 150 °С.
  4. За 5-10 минут до готовности открыть крышку. Смазать запеканку густыми сливками, присыпать сверху сахаром и снова поставить в духовку. Но при этом не накрывать крышкой, чтобы образовалась румяная корочка.
  5. Вынуть и снова закрыть крышкой - это важно, чтобы творожная запеканка пустила сок. 
  6. Остывшую запеканку подавать вместе со сметаной или джемом.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.

Смотрите видео и узнайте, какой завтрак опасен для здоровья:

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Источник: Сегодня
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