Сочная творожная запеканка с изюмом: как ее приготовить
Оригинальный рецепт запеканки из творога в духовке
Воздушная запеканка из домашнего творога с изюмом и румяной сахарной корочкой – это очень вкусно! Ее можно подавать как на завтрак, так и в качестве десерта.
Творожная запеканка с изюмом без манки
Ингредиенты (на 4 порции):
- Жирный домашний творог – 800 г
- Сахарный песок – 3–4 ст. л.
- Домашние яйца 5–6 шт.
- Изюм – 50 г
- Ванильный сахар – 1 пакетик
- Сливочное масло – 2–3 ст. л.
- Густые сливки – 0,5 стакана
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Рецепт приготовления:
- В творог разбить яйца и всыпать ванильный сахар. Все тщательно перемешать.
- Затем добавить сахарный песок и положить предварительно запаренный изюм. Еще раз хорошо перемешать.
- Стеклянную форму смазать сливочным маслом. Выложить получившуюся массу в форму и накрыть крышкой. Поставить на 30-40 минут в духовку, предварительно разогрев ее до температуры 150 °С.
- За 5-10 минут до готовности открыть крышку. Смазать запеканку густыми сливками, присыпать сверху сахаром и снова поставить в духовку. Но при этом не накрывать крышкой, чтобы образовалась румяная корочка.
- Вынуть и снова закрыть крышкой - это важно, чтобы творожная запеканка пустила сок.
- Остывшую запеканку подавать вместе со сметаной или джемом.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить запеканку из творога с яблоками и маком. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить творожную запеканку в микроволновке.
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Источник: Сегодня