Согревающее рагу из индейки и тыквы с имбирем
Рецепт аппетитного осеннего обеда
Это яркое рагу идеально для осени! Блюдо получается очень сытным и вкусным, а за счет имбиря и соуса с перцем чили оно отлично согревает в холодные дни.
Рагу из тыквы, картофеля и индейки
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 луковица
- 600 г филе индейки
- 1 кг мякоти тыквы
- 1 кг картофеля
- 3 больших помидора
- 4 ст.л. соуса с перцем чили
- 1 см корня имбиря
- соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет.
- Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой.
- Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности.
- За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец.
- Дать рагу немного настояться перед подачей.
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Источник: "Сегодня"