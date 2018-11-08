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Согревающее рагу из индейки и тыквы с имбирем

Рецепт аппетитного осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Рагу из индейки, тыквы и картофеля Фото: depositphotos.com
Рагу из индейки, тыквы и картофеля Фото: depositphotos.com

Это яркое рагу идеально для осени! Блюдо получается очень сытным и вкусным, а за счет имбиря и соуса с перцем чили оно отлично согревает в холодные дни.

Рагу из тыквы, картофеля и индейки

Ингредиенты:

  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 луковица
  • 600 г филе индейки
  • 1 кг мякоти тыквы
  • 1 кг картофеля
  • 3 больших помидора
  • 4 ст.л. соуса с перцем чили
  • 1 см корня имбиря
  • соль, молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет.
  2. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой.
  3. Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности.
  4. За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец.
  5. Дать рагу немного настояться перед подачей.

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Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья человека:

 

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Источник: "Сегодня"
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