Согревающее рагу из индейки и тыквы с имбирем

Рецепт аппетитного осеннего обеда

Рагу из индейки, тыквы и картофеля Фото: depositphotos.com

Это яркое рагу идеально для осени! Блюдо получается очень сытным и вкусным, а за счет имбиря и соуса с перцем чили оно отлично согревает в холодные дни.

Рагу из тыквы, картофеля и индейки

Ингредиенты:

2 ст.л. растительного масла

1 луковица

600 г филе индейки

1 кг мякоти тыквы

1 кг картофеля

3 больших помидора

4 ст.л. соуса с перцем чили

1 см корня имбиря

соль, молотый перец

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Рецепт приготовления:

Обжарить лук на растительном масле до мягкости. Добавить нарезанное кубиками мясо, тушить, пока оно равномерно не побелеет. Добавить очищенный и нарезанный кубиками картофель, готовить 5-7 минут под крышкой. Затем добавить кубики тыквы, тушить до почти полной готовности. За 5 минут до конца приготовления добавить очищенные от кожицы и нарезанные кубиками помидоры, соус, очищенный тертый имбирь, соль и перец. Дать рагу немного настояться перед подачей.

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