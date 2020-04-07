Согревающие напитки дома: рецепт чайного грога с апельсином и лимоном

Готовим вкусный домашний грог

Классический грог готовят по принципу "три к одному": это значит, что нужно смешать три части воды (чая или сока), одну часть рома, добавить сок лимона и сахар.

Иногда ром заменяют коньяком, бренди или водкой, а вместо сахара добавляют мед. Мы предлагаем сделать ароматный чайный грог с апельсином и лимоном.

Чайный грог с цитрусовыми

Чайный грог с цитрусовыми Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

220 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

600 мл заваренного черного чая

160 мл рома

Сок одного лимона

50 г сахара

Цедра и ломтики апельсина – по вкусу

Способ приготовления:

В горячем, но не кипящем заваренном чае растворите сахар, влейте сок лимона, затем ром или коньяк. Добавьте цедру и ломтики фруктов, дайте настояться 5 минут и подавайте.

На заметку

Для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить безалкогольные согревающие напитки. "Сегодня" также рассказывали, как сделать кофейный глинтвейн.

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