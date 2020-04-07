Согревающие напитки дома: рецепт чайного грога с апельсином и лимоном
Готовим вкусный домашний грог
Классический грог готовят по принципу "три к одному": это значит, что нужно смешать три части воды (чая или сока), одну часть рома, добавить сок лимона и сахар.
Иногда ром заменяют коньяком, бренди или водкой, а вместо сахара добавляют мед. Мы предлагаем сделать ароматный чайный грог с апельсином и лимоном.
Чайный грог с цитрусовыми
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 220 ккал на 100 мл
Ингредиенты:
- 600 мл заваренного черного чая
- 160 мл рома
- Сок одного лимона
- 50 г сахара
- Цедра и ломтики апельсина – по вкусу
Способ приготовления:
- В горячем, но не кипящем заваренном чае растворите сахар, влейте сок лимона, затем ром или коньяк.
- Добавьте цедру и ломтики фруктов, дайте настояться 5 минут и подавайте.
На заметку
Для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.
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Напомним, ранее мы писали, как приготовить безалкогольные согревающие напитки. "Сегодня" также рассказывали, как сделать кофейный глинтвейн.
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Источник: Сегодня