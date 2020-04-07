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Согревающие напитки дома: рецепт чайного грога с апельсином и лимоном

Готовим вкусный домашний грог

Ирина Павлина
Сегодня, 10:10

Классический грог готовят по принципу "три к одному": это значит, что нужно смешать три части воды (чая или сока), одну часть рома, добавить сок лимона и сахар.

Иногда ром заменяют коньяком, бренди или водкой, а вместо сахара добавляют мед. Мы предлагаем сделать ароматный чайный грог с апельсином и лимоном.

Чайный грог с цитрусовыми

Чайный грог с цитрусовыми
Чайный грог с цитрусовыми
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 220 ккал на 100 мл

Ингредиенты:

  • 600 мл заваренного черного чая
  • 160 мл рома
  • Сок одного лимона
  • 50 г сахара
  • Цедра и ломтики апельсина – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. В горячем, но не кипящем заваренном чае растворите сахар, влейте сок лимона, затем ром или коньяк.
  2. Добавьте цедру и ломтики фруктов, дайте настояться 5 минут и подавайте.

На заметку

Для приготовления грога вы можете использовать любой ром на свой вкус – темный, белый, карамельный.

Смотрите видео, как правильно пить глинтвейн:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить безалкогольные согревающие напитки. "Сегодня" также рассказывали, как сделать кофейный глинтвейн.

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Источник: Сегодня
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