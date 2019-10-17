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Согревающий осенний напиток: рецепт фруктового чая с пряностями

Пряный фруктовый чай – лучшее решение для осени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Безалкогольный фруктовый чай
Безалкогольный фруктовый чай
Фото: freepik.com

Ароматный цитрусовый чай с медом и пряностями поднимет настроение и украсит своим ярким видом любой стол.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

В рецепте напитка используются яблоки и апельсины, но вы можете добавить свои любимые фрукты или ягоды.

Фруктовый чай безалкогольный

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл воды
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 7 бутонов гвоздики
  • 2 ч.л. черного чая
  • 2 горошины душистого перца
  • 1 палочка корицы
  • 1 звездочка бадьяна
  • Мед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.
  2. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты.
  3. Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты.
  4. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.
  5. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

Секреты приготовления согревающего чая

  • Черный чай можно заменить зеленым, но в таком случае заварки понадобится меньше;
  • Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар;
  • Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
  • Напиток можно украсить кружочками цитрусовых и дольками яблок.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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