Согревающий осенний напиток: рецепт фруктового чая с пряностями

Пряный фруктовый чай – лучшее решение для осени

Безалкогольный фруктовый чай Фото: freepik.com

Ароматный цитрусовый чай с медом и пряностями поднимет настроение и украсит своим ярким видом любой стол.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

В рецепте напитка используются яблоки и апельсины, но вы можете добавить свои любимые фрукты или ягоды.

Фруктовый чай безалкогольный

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

500 мл воды

1 яблоко

1 апельсин

7 бутонов гвоздики

2 ч.л. черного чая

2 горошины душистого перца

1 палочка корицы

1 звездочка бадьяна

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой. В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты. Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты. Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой. Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.

Секреты приготовления согревающего чая

Черный чай можно заменить зеленым, но в таком случае заварки понадобится меньше;

Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар;

Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.

Напиток можно украсить кружочками цитрусовых и дольками яблок.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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