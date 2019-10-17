Согревающий осенний напиток: рецепт фруктового чая с пряностями
Пряный фруктовый чай – лучшее решение для осени
Ароматный цитрусовый чай с медом и пряностями поднимет настроение и украсит своим ярким видом любой стол.
Смотрите видео, как выбрать качественный чай:
В рецепте напитка используются яблоки и апельсины, но вы можете добавить свои любимые фрукты или ягоды.
Фруктовый чай безалкогольный
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 500 мл воды
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 7 бутонов гвоздики
- 2 ч.л. черного чая
- 2 горошины душистого перца
- 1 палочка корицы
- 1 звездочка бадьяна
- Мед – по вкусу
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Способ приготовления:
- Яблоко и апельсин хорошо помыть. Разрезать фрукты пополам и удалить косточки. Затем нарезать кубиками вместе с кожурой.
- В кастрюлю налить воду и добавить специи. Довести до кипения и варить 3 минуты.
- Затем добавить фрукты и готовить еще 2 минуты.
- Всыпать заварку и снять чай с огня. Дать ему настояться под крышкой.
- Готовый напиток процедить в кружки и добавить мед по вкусу.
Секреты приготовления согревающего чая
- Черный чай можно заменить зеленым, но в таком случае заварки понадобится меньше;
- Вместе меда в напиток можно положить обычный или коричневый сахар;
- Чай желательно подавать в керамических чашках или специальных жаропрочных бокалах, которые дольше сохраняют тепло и неповторимый аромат напитка.
- Напиток можно украсить кружочками цитрусовых и дольками яблок.
Напомним, ранее мы делились рецептами полезного облепихового чая. "Сегодня" также рассказывали, как заваривать чай пуэр.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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Источник: Сегодня