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Согревающий тыквенный суп с имбирем и морковью

Самый вкусный тыквенный суп – это крем-суп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:00
Тыквенный крем-суп Фото: pixabay.com
Тыквенный крем-суп Фото: pixabay.com

Уже наступило время, когда можно готовить блюда из сочной тыквы. Этот осенний овощ прекрасно усваивается организмом, подходит для детского и диетического питания. Сегодня мы расскажем, как приготовить пряный суп с тыквой и картофелем.

Тыквенный суп-пюре

Ингредиенты:

  • 500 г мякоти тыквы
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • 500 мл воды или бульона
  • 100 мл сливок
  • соль
  • молотый черный перец
  • молотый красный перец
  • куркума
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть растительное масло в кастрюле, добавить очищенный и нарезанный лук. Обжарить до мягкости.
  2. Затем добавить кусочки тыквенной мякоти, очищенный и нарезанный картофель, очищенную и нарезанную морковь и тертый имбирь без кожицы.
  3. Влить кипящую воду или бульон, накрыть крышкой и тушить на среднем огне до мягкости всех ингредиентов, около 20 минут. Затем взбить с помощью погружного блендера.
  4. Поставить на огонь, налить сливки и добавить пряности. Прогреть и снять с огня.
  5. Подавать к столу вместе с хлебом, гренками или тыквенными семечками.

Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: "Сегодня"
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