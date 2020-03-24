Соусы для бургера с говядиной: три простых рецепта

Лучшие идеи соусов для говяжьих бургеров

Хотите приготовить вкусный домашний бургер? Успех этого блюда зависит не только от сочности котлеты и правильно испеченной булочки, но и во многом от аппетитного соуса. К тому же, варьируя топпинги, можно каждый раз получать новые вкусовые сочетания.

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Соус нужно готовить густым, иначе он будет растекаться по рукам. Похожие требования и к сыру – он должен идеально плавиться.

Сливочно-горчичный соус для бургера

Бургер с горчичным соусом Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного или творожного сыра

2 ст.л. дижонской горчицы

Щепотка соли и сахара

1 ст.л. светлого бальзамического или винного уксуса

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты и взбейте блендером в течение 20-30 секунд до однородного состояния.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Совет: Горчицу в рецепте можно заменить томатным соусом.

Соус для бургера из майонеза

Бургеры с майонезом Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

2-3 ст. л. майонеза

2 мелких маринованных огурца

1 ч. л. белого винного уксуса

2 ч. л. дижонской горчицы

По 1 ч. л. лукового и чесночного порошка

Способ приготовления:

Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны). Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.

Совет: Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок, разыскать его не составит труда.

Томатный соус для бургера

Бургер с томатным соусом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

200 мл томатной пасты

100 мл соевого соуса

50 мл растительного масла

6 зубчиков чеснока

1 ч.л. кинзы или сушеного кориандра

Способ приготовления:

В мисочке смешайте пропущенный через пресс чеснок, кинзу и растительное масло. Влейте соевый соус, размешайте. В конце добавьте томатную пасту и перемешайте до однородности.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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