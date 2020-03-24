Соусы для бургера с говядиной: три простых рецепта
Лучшие идеи соусов для говяжьих бургеров
Хотите приготовить вкусный домашний бургер? Успех этого блюда зависит не только от сочности котлеты и правильно испеченной булочки, но и во многом от аппетитного соуса. К тому же, варьируя топпинги, можно каждый раз получать новые вкусовые сочетания.
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Соус нужно готовить густым, иначе он будет растекаться по рукам. Похожие требования и к сыру – он должен идеально плавиться.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного или творожного сыра
- 2 ст.л. дижонской горчицы
- Щепотка соли и сахара
- 1 ст.л. светлого бальзамического или винного уксуса
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты и взбейте блендером в течение 20-30 секунд до однородного состояния.
Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:
Совет: Горчицу в рецепте можно заменить томатным соусом.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 2-3 ст. л. майонеза
- 2 мелких маринованных огурца
- 1 ч. л. белого винного уксуса
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- По 1 ч. л. лукового и чесночного порошка
Способ приготовления:
- Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны).
- Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.
Совет: Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок, разыскать его не составит труда.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 200 мл томатной пасты
- 100 мл соевого соуса
- 50 мл растительного масла
- 6 зубчиков чеснока
- 1 ч.л. кинзы или сушеного кориандра
Способ приготовления:
- В мисочке смешайте пропущенный через пресс чеснок, кинзу и растительное масло.
- Влейте соевый соус, размешайте.
- В конце добавьте томатную пасту и перемешайте до однородности.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.
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