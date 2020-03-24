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Соусы для бургера с говядиной: три простых рецепта

Лучшие идеи соусов для говяжьих бургеров

Ирина Павлина
Сегодня, 16:57

Хотите приготовить вкусный домашний бургер? Успех этого блюда зависит не только от сочности котлеты и правильно испеченной булочки, но и во многом от аппетитного соуса. К тому же, варьируя топпинги, можно каждый раз получать новые вкусовые сочетания.

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Соус нужно готовить густым, иначе он будет растекаться по рукам. Похожие требования и к сыру – он должен идеально плавиться.

Сливочно-горчичный соус для бургера

Бургер с горчичным соусом
Бургер с горчичным соусом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного или творожного сыра
  • 2 ст.л. дижонской горчицы
  • Щепотка соли и сахара
  • 1 ст.л. светлого бальзамического или винного уксуса

Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты и взбейте блендером в течение 20-30 секунд до однородного состояния.

Смотрите видео, как приготовить вкусные соусы к мясу:

Совет: Горчицу в рецепте можно заменить томатным соусом.

Соус для бургера из майонеза

Бургеры с майонезом
Бургеры с майонезом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 2-3 ст. л. майонеза
  • 2 мелких маринованных огурца
  • 1 ч. л. белого винного уксуса
  • 2 ч. л. дижонской горчицы
  • По 1 ч. л. лукового и чесночного порошка

Способ приготовления:

  1. Смешайте майонез, измельченные маринованные огурцы (или корнишоны).
  2. Влейте белый винный уксус, добавьте горчицу, лук и чеснок в порошке.

Совет: Если не удастся отыскать порошкообразный лук, можно заменить его свежим. Только его нужно очень мелко нарезать. В этом случае добавьте гранулированный чеснок, разыскать его не составит труда.

Томатный соус для бургера

Бургер с томатным соусом
Бургер с томатным соусом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 200 мл томатной пасты
  • 100 мл соевого соуса
  • 50 мл растительного масла
  • 6 зубчиков чеснока
  • 1 ч.л. кинзы или сушеного кориандра

Способ приготовления:

  1. В мисочке смешайте пропущенный через пресс чеснок, кинзу и растительное масло.
  2. Влейте соевый соус, размешайте.
  3. В конце добавьте томатную пасту и перемешайте до однородности.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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Источник: Сегодня
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