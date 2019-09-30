Средиземноморский овощной салат с маринованными артишоками: рецепт дня
Легкий и вкусный салат из овощей, маринованных артишоков, маслин и сыра
Вы любите греческий салат? Тогда вам обязательно понравится этот потрясающий микс из зелени, свежих овощей, оливок, маринованных артишоков и сыра.
Смотрите видео, как приготовить теплый салат с фетой:
Заправляется средиземноморский салат оливковым маслом с добавлением уксуса, орегано и лимонного сока. Подавать его к столу лучше всего вместе с багетом или питой.
Салат из маринованных артишоков
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г маринованных артишоков
- 115 г сливочного сыра или феты
- Горсть маслин или оливок Каламата
- 1/2 красного перца, нарезанного
- 1/2 зеленого перца, нарезанного
- 235 г помидоров черри
- 1/2 красного лука, нарезанного
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 ст.л. красного винного уксуса
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 1 ст.л. лимонного сока сока
- 115 г салатного микса
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Способ приготовления:
- В маленькой миске смешайте оливковое масло, уксус, орегано и лимонный сок.
- В большой миске соедините артишоки, нарезанные оливки, красный и зеленый перец, помидоры и лук.
- Полейте заправкой, перемешайте и охладите.
- Подавайте на подушке салатных листьев, выложив сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Если вы используете фету, нарежьте ее кубиками или раскрошите.
Чем полезны артишоки для здоровья
- Артишоки отличаются низким содержанием жира, высоким содержанием клетчатки и богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, витамин К, фолат, фосфор и магний. Они также являются одним из самых богатых источников антиоксидантов.
- Артишок уменьшает уровень "плохого" холестерина в крови.
- Регулярное употребление овоща помогает защитить печень от разрушения и облегчить симптомы неалкогольной жировой болезни печени.
- Артишок снижает повышенное артериальное давление.
Напомним, ранее мы делились рецептами осенних салатов из свеклы. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из груши, сельдерея и сыра.
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Источник: Сегодня