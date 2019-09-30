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Средиземноморский овощной салат с маринованными артишоками: рецепт дня

Легкий и вкусный салат из овощей, маринованных артишоков, маслин и сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Салат с артишоками
Салат с артишоками
Фото: Depositphotos

Вы любите греческий салат? Тогда вам обязательно понравится этот потрясающий микс из зелени, свежих овощей, оливок, маринованных артишоков и сыра.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат с фетой:

Заправляется средиземноморский салат оливковым маслом с добавлением уксуса, орегано и лимонного сока. Подавать его к столу лучше всего вместе с багетом или питой.

Салат из маринованных артишоков

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г маринованных артишоков
  • 115 г сливочного сыра или феты
  • Горсть маслин или оливок Каламата
  • 1/2 красного перца, нарезанного
  • 1/2 зеленого перца, нарезанного
  • 235 г помидоров черри
  • 1/2 красного лука, нарезанного
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 ст.л. красного винного уксуса
  • 1 ч.л. сушеного орегано
  • 1 ст.л. лимонного сока сока
  • 115 г салатного микса

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Способ приготовления:

  1. В маленькой миске смешайте оливковое масло, уксус, орегано и лимонный сок.
  2. В большой миске соедините артишоки, нарезанные оливки, красный и зеленый перец, помидоры и лук.
  3. Полейте заправкой, перемешайте и охладите.
  4. Подавайте на подушке салатных листьев, выложив сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Если вы используете фету, нарежьте ее кубиками или раскрошите.

Чем полезны артишоки для здоровья

  • Артишоки отличаются низким содержанием жира, высоким содержанием клетчатки и богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, витамин К, фолат, фосфор и магний. Они также являются одним из самых богатых источников антиоксидантов.
  • Артишок уменьшает уровень "плохого" холестерина в крови.
  • Регулярное употребление овоща помогает защитить печень от разрушения и облегчить симптомы неалкогольной жировой болезни печени.
  • Артишок снижает повышенное артериальное давление.

Напомним, ранее мы делились рецептами осенних салатов из свеклы. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из груши, сельдерея и сыра.

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Источник: Сегодня
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