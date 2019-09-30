Средиземноморский овощной салат с маринованными артишоками: рецепт дня

Легкий и вкусный салат из овощей, маринованных артишоков, маслин и сыра

Салат с артишоками Фото: Depositphotos

Вы любите греческий салат? Тогда вам обязательно понравится этот потрясающий микс из зелени, свежих овощей, оливок, маринованных артишоков и сыра.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат с фетой:

Заправляется средиземноморский салат оливковым маслом с добавлением уксуса, орегано и лимонного сока. Подавать его к столу лучше всего вместе с багетом или питой.

Салат из маринованных артишоков

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г маринованных артишоков

115 г сливочного сыра или феты

Горсть маслин или оливок Каламата

1/2 красного перца, нарезанного

1/2 зеленого перца, нарезанного

235 г помидоров черри

1/2 красного лука, нарезанного

1/4 стакана оливкового масла

2 ст.л. красного винного уксуса

1 ч.л. сушеного орегано

1 ст.л. лимонного сока сока

115 г салатного микса

Способ приготовления:

В маленькой миске смешайте оливковое масло, уксус, орегано и лимонный сок. В большой миске соедините артишоки, нарезанные оливки, красный и зеленый перец, помидоры и лук. Полейте заправкой, перемешайте и охладите. Подавайте на подушке салатных листьев, выложив сверху сливочный сыр с помощью чайной ложки. Если вы используете фету, нарежьте ее кубиками или раскрошите.

Чем полезны артишоки для здоровья

Артишоки отличаются низким содержанием жира, высоким содержанием клетчатки и богаты витаминами и минералами, такими как витамин С, витамин К, фолат, фосфор и магний. Они также являются одним из самых богатых источников антиоксидантов.

Артишок уменьшает уровень "плохого" холестерина в крови.

Регулярное употребление овоща помогает защитить печень от разрушения и облегчить симптомы неалкогольной жировой болезни печени.

Артишок снижает повышенное артериальное давление.

Напомним, ранее мы делились рецептами осенних салатов из свеклы. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат из груши, сельдерея и сыра.

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