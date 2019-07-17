Стейки из красной рыбы в горчично-медовом маринаде: рецепт дня
Узнайте, как вкусно запечь красную рыбу в духовке
Стейк из красной рыбы – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на праздничный ужин. Рыба в нашем рецепте маринуется в смеси горчицы, меда и лимонного сока.
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Для приготовления блюда используйте только свежую красную рыбу хорошего качества. В первую очередь, она не должна неприятно пахнуть. А если надавить пальцем на рыбную мякоть, она обязана быть достаточно упругой и быстро восстанавливать форму. Сухую и обезвоженную рыбу покупать не стоит.
Рыбные стейки в медово-горчичном соусе
Время приготовления: 1 час 15 минут
Ингредиенты:
- 4 стейка красной рыбы (семги, лосося)
- 2 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. меда
- 1 ст.л. лимонного сока
- 3 зубчика чеснока
- Соль
- Перец молотый черный
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Способ приготовления:
- Сделать маринад. Смешать горчицу, мед и лимонный сок. Выдавить чеснок, добавить соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
- Рыбные стейки помыть и обсушить. Обмазать рыбу маринадом со всех сторон, оставить на полчаса.
- Выложить рыбу на застеленный фольгой противень и отправить в разогретую до 180 С духовку на 25-30 минут. Если в духовке есть функция гриль, последние 5 минут рыбу можно запекать под ним.
- На гарнир к рыбным стейкам можно подать салат, жареный картофель, а также отварную цветную капусту, брокколи или рис.
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