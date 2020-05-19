Супинг: что нужно знать о новом фуд-тренде

Супинг пришел на смену джусингу

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням на телеканале "Украина", рассказали о новом тренде питания – супинге. Эксперты уверяют – правильные компоненты и графики такого питания помогут не только избавиться от лишних килограммов, но и очистить и оздоровить организм.

Ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич рассказали о супинге – это новый фуд-тренд, который позволяет очистить организм, а еще и экономит время на приготовление многокомпонентных блюд. Обычные вареные овощи без добавления бульона. Употреблять их следует 2-3 раза в сутки, а на перекус – фрукты или орехи. Такой вид разгрузки организма лучше проводить 1, 3 или 5 дней. Важно, чтобы суп был низкокалорийный.

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Врачи также одобряют такую ​​диету, но рекомендуют использовать сезонные овощи.

Врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко : Можно класть любые овощи, другое дело, что они, конечно, должны быть сезонными. Например, весной – это лук, морковь, свекла, сельдерей и все виды капусты.

Смотрите видео, как работает супинг:

А вот несезонные овощи лучше не использовать – все из-за возможного содержания пестицидов. Лучше сделать микс из сезонных овощей. К тому же есть один секрет, а точнее – ингредиент. По словам врачей – если добавлять его в суп, то он станет максимально полезным.

Лариса Бойченко : Если говорить о максимальной пользе такого продукта – если бы к этому супу была добавлена ​​ложка оливкового масла, три раза в день, тогда – это лекарство! Это пища для молодости и продления жизни.

Такой суп можно взбить в блендере и тогда он будет крем-супом. Если же вам нравится прозрачный суп – обратите внимание на совет кулинарного эксперта.

Диетический суп для ужина Фото: freepik.com

Шеф-повар Алик Бадретдинов: Если это прозрачный суп, я бы советовал пассеровать овощи на оливковом масле. А в идеале перебить базилик с оливковым маслом и добавить заправку в конце приготовления блюда – это будет очень вкусный суп с итальянской ноткой.

Проводить супинг врачи советуют в начале каждого сезона. Так организм легче адаптируется к изменению погоды и получит максимальное количество витаминов.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде коралловой воды для похудения.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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