Свекольный салат с сыром и кунжутом по рецепту Гордона Рамзи
Этот рецепт салата идеален для зимы
Британский шеф Гордон Рамзи даже из обычной свеклы способен создать ресторанное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.
Салат из свеклы от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- 600 г приготовленной свеклы, очищенной
- 3-4 столовые ложки оливкового масла
- 6-7 столовых ложек бальзамического уксуса
- 150 г Рокфора
- 1-2 ч.л. поджаренных семян кунжута
Рецепт приготовления:
- Отварную или запеченную свеклу разрезать пополам или на четыре части (в зависимости от размера), порезать дольками.
- В глубокой сковороде разогреть масло, добавить ломтики свеклы и жарить 2-3 минуты.
- Добавить уксус и приправы, тушить еще 1-2 минуты, пока жидкость не станет похожа на сироп.
- Переложить свеклу на тарелку и остудить до комнатной температуры, затем накрыть и поставить в холодильник (там она может храниться до суток).
- Вынуть свеклу за 30 минут до подачи, посыпать раскрошенным сыром и кунжутом.
Совет: чтобы поджарить кунжутом, насыпьте его в один слой на сухую горячую сковороду и жарьте 2-3 минуты. Переложите на тарелку и дайте остыть.
Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.
Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:
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Источник: "Сегодня"