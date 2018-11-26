Свекольный салат с сыром и кунжутом по рецепту Гордона Рамзи

Этот рецепт салата идеален для зимы

Гордон Рамзи Фото: instagram.com/gordongram

Британский шеф Гордон Рамзи даже из обычной свеклы способен создать ресторанное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник.

Салат из свеклы от Гордона Рамзи

Салат из свеклы и сыра Фото: wild-and-good.com

Ингредиенты:

600 г приготовленной свеклы, очищенной

3-4 столовые ложки оливкового масла

6-7 столовых ложек бальзамического уксуса

150 г Рокфора

1-2 ч.л. поджаренных семян кунжута

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Рецепт приготовления:

Отварную или запеченную свеклу разрезать пополам или на четыре части (в зависимости от размера), порезать дольками. В глубокой сковороде разогреть масло, добавить ломтики свеклы и жарить 2-3 минуты. Добавить уксус и приправы, тушить еще 1-2 минуты, пока жидкость не станет похожа на сироп. Переложить свеклу на тарелку и остудить до комнатной температуры, затем накрыть и поставить в холодильник (там она может храниться до суток). Вынуть свеклу за 30 минут до подачи, посыпать раскрошенным сыром и кунжутом.

Совет: чтобы поджарить кунжутом, насыпьте его в один слой на сухую горячую сковороду и жарьте 2-3 минуты. Переложите на тарелку и дайте остыть.

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

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