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Свекольный салат с сыром и кунжутом по рецепту Гордона Рамзи

Этот рецепт салата идеален для зимы

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:59
Гордон Рамзи Фото: instagram.com/gordongram
Гордон Рамзи Фото: instagram.com/gordongram

Британский шеф Гордон Рамзи даже из обычной свеклы способен создать ресторанное блюдо, которое можно приготовить на любой праздник. 

Салат из свеклы от Гордона Рамзи

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Салат из свеклы и сыра
Фото: wild-and-good.com

Ингредиенты:

  • 600 г приготовленной свеклы, очищенной
  • 3-4 столовые ложки оливкового масла
  • 6-7 столовых ложек бальзамического уксуса
  • 150 г Рокфора
  • 1-2 ч.л. поджаренных семян кунжута
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Рецепт приготовления:

  1. Отварную или запеченную свеклу разрезать пополам или на четыре части (в зависимости от размера), порезать дольками.
  2. В глубокой сковороде разогреть масло, добавить ломтики свеклы и жарить 2-3 минуты.
  3. Добавить уксус и приправы, тушить еще 1-2 минуты, пока жидкость не станет похожа на сироп.
  4. Переложить свеклу на тарелку и остудить до комнатной температуры, затем накрыть и поставить в холодильник (там она может храниться до суток). 
  5. Вынуть свеклу за 30 минут до подачи, посыпать раскрошенным сыром и кунжутом.

Совет: чтобы поджарить кунжутом, насыпьте его в один слой на сухую горячую сковороду и жарьте 2-3 минуты. Переложите на тарелку и дайте остыть. 

Напомним, ранее Гордон Рамзи назвал три тренда в еде, от которых стоит отказаться. Шеф также рассказал, где ни за что не станет есть.

Смотрите видео о тайнах жизни Гордона Рамзи:

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Источник: "Сегодня"
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