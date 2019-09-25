Свинина с черносливом, тушеная в пиве: рецепт дня

Для этого блюда лучше всего подойдет свиная вырезка

Свинина в пивке с черносливом Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с черносливом - блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мясо получается нежное, сочное, а благодаря пиву приобретает очень интересный аромат.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Для рецепта желательно использовать не слишком сладкий чернослив. Подавать свинину в пиве можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.

Свинина в пиве с черносливом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г свинины, порезанной кубиками

2 луковицы

100 г чернослива

250 мл светлого пива

Соль, перец – по вкусу

Паприка – по вкусу

Эстрагон – по вкусу

Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу

Способ приготовления:

Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут. Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут. Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут. Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.

Как сделать чернослив мягким

Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.

Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.