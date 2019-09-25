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Свинина с черносливом, тушеная в пиве: рецепт дня

Для этого блюда лучше всего подойдет свиная вырезка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Свинина в пивке с черносливом
Свинина в пивке с черносливом
Фото: Depositphotos

Тушеная свинина с черносливом - блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мясо получается нежное, сочное, а благодаря пиву приобретает очень интересный аромат.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Для рецепта желательно использовать не слишком сладкий чернослив. Подавать свинину в пиве можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.

Свинина в пиве с черносливом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 153 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 700 г свинины, порезанной кубиками
  • 2 луковицы
  • 100 г чернослива
  • 250 мл светлого пива
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – по вкусу
  • Эстрагон – по вкусу
  • Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут.
  2. Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут.
  3. Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут.
  4. Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.

Как сделать чернослив мягким

  • Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
  • Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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