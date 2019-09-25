Свинина с черносливом, тушеная в пиве: рецепт дня
Для этого блюда лучше всего подойдет свиная вырезка
Тушеная свинина с черносливом - блюдо, которое можно готовить как в будни, так и на праздники. Мясо получается нежное, сочное, а благодаря пиву приобретает очень интересный аромат.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Для рецепта желательно использовать не слишком сладкий чернослив. Подавать свинину в пиве можно вместе с картофельным пюре, отварным рисом, булгуром или кускусом.
Свинина в пиве с черносливом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 153 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г свинины, порезанной кубиками
- 2 луковицы
- 100 г чернослива
- 250 мл светлого пива
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – по вкусу
- Эстрагон – по вкусу
- Мелко нарубленная зелень петрушки – по вкусу
Способ приготовления:
- Свинину помыть и обсушить, добавить соль и специи, перемешать и оставить на 15 минут.
- Обжарить свинину на растительном масле, добавить отдельно обжаренный (до прозрачности) лук, влить пиво и тушить под закрытой крышкой на медленном огне 20 минут.
- Чернослив нарезать полосками, добавить к мясу и продолжать тушить еще 20 минут.
- Готовую свинину посыпать зеленью и дать настояться несколько минут.
Как сделать чернослив мягким
- Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
- Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов со свининой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом свинины, запеченной с черносливом.
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