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Свинина с грибами и сыром в духовке: рецепт дня

Готовим аппетитный мясной рулет с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:43
Свинина с грибами и сыром
Свинина с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Мясной рулет – беспроигрышная праздничная закуска. Грибы и сыр идеально подходят в качестве начинки к этому блюду.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Рулет нужно укладывать на матовую поверхность фольги и заворачивать так, чтобы сверху была зеркальная сторона. Незадолго до готовности фольгу следует снять, чтобы мясо подрумянилось.

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Свиной рулет с грибами и сыром

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 242 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной шеи или корейки без кости
  • 250 г грибов
  • 100 г твердого сыра
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль, перец
  • Растительное масло
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
  2. Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
  3. На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
  4. Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС.
  5. Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.

Как подавать рулет

Мясной рулет можно есть как холодным, так и горячим. Подавайте его вместе со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор.

Напомним, ранее мы делились рецептом буженины с розмарином. "Сегодня" также писали, как сделать классическую буженину из свиной шеи.

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Источник: Сегодня
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