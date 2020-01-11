Свинина с грибами и сыром в духовке: рецепт дня
Готовим аппетитный мясной рулет с начинкой
Мясной рулет – беспроигрышная праздничная закуска. Грибы и сыр идеально подходят в качестве начинки к этому блюду.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Рулет нужно укладывать на матовую поверхность фольги и заворачивать так, чтобы сверху была зеркальная сторона. Незадолго до готовности фольгу следует снять, чтобы мясо подрумянилось.
Свиной рулет с грибами и сыром
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 242 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг свиной шеи или корейки без кости
- 250 г грибов
- 100 г твердого сыра
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- Соль, перец
- Растительное масло
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Сделать вдоль всего куска мяса глубокий надрез до половины толщины куска. Затем сделать надрезы справа и слева, также не разрезая кусок, а оставляя стенки толщиной 7-8 мм. Развернуть слой мяса, отбить и натереть соль, перцем и пропущенным через пресс чесноком.
- Грибы разрезать на четвертинки и пассеровать до золотистого цвета. Лук мелко нарезать и обжарить. Перемешать с грибами, посолить и поперчить.
- На слой мяса выложить дорожкой, чередуя, грибы и нарезанный кубиками сыр. Свернуть рулет и перевязать его ниткой или скрепить зубочистками.
- Обжарить рулет со всех сторон на сильном огне, переложить на смазанный сливочным маслом противень. Запекать 1.5 часа при температуре 180 ºС.
- Когда рулет хорошо подрумянится, накрыть его фольгой и довести до полной готовности.
Как подавать рулет
Мясной рулет можно есть как холодным, так и горячим. Подавайте его вместе со свежими овощами и любыми соусами на ваш выбор.
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