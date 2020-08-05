Свинина с лисичками в сливочном соусе: рецепт приготовления
Рецепт запеченной свинины с грибами, помидорами, сыром и сливочным соусом
Сезон лисичек в разгаре. Вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.
Мы поделимся рецептом запеченной свинины с лисичками и сливочным соусом. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.
Кармашки из свинины с лисичками
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 249 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 180 г
- Лисички – 20 г
- Помидор – 20 г
- Твердый сыр – 30 г
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Для соуса:
- Сливки 18% – 30 г
- Лисички – 15 г
- Соевый соус – 5 г
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:
Способ приготовления:
- Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков.
- Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину.
- Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 °С, на 10 минут.
- Делаем соус: сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.
Как подавать блюдо
Кладем на тарелку свинину, поливаем соусом и подаем вместе с картофельным пюре и беби-морковью.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и пармезаном.
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