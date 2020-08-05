Свинина с лисичками в сливочном соусе: рецепт приготовления

Рецепт запеченной свинины с грибами, помидорами, сыром и сливочным соусом

Сезон лисичек в разгаре. Вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.

Мы поделимся рецептом запеченной свинины с лисичками и сливочным соусом. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.

Кармашки из свинины с лисичками

Свинина с лисичками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 180 г

Лисички – 20 г

Помидор – 20 г

Твердый сыр – 30 г

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Для соуса:

Сливки 18% – 30 г

Лисички – 15 г

Соевый соус – 5 г

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Способ приготовления:

Свинину режем на три достаточно толстых кусочка, слегка отбиваем и делаем в каждом надрезы в виде кармашков. Лисички отвариваем, режем кубиками, добавляем к ним так же нарезанные помидоры и сыр, слегка солим и фаршируем этой начинкой свинину. Кладем мясо на противень, застеленный пергаментом, ставим в духовку, разогретую до температуры 190 °С, на 10 минут. Делаем соус: сливки смешиваем с отварными лисичками и соевым соусом, доводим до кипения, солим и перчим.

Как подавать блюдо

Кладем на тарелку свинину, поливаем соусом и подаем вместе с картофельным пюре и беби-морковью.

Напомним, ранее мы делились рецептом пасты с лисичками и пармезаном.

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