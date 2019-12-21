Свинина в азиатском стиле: рецепт дня
Рецепт жареной свинины с перцем и соевым соусом
Свинина по-азиатски с перцем чили, чесноком и соевым соусом – быстрое и очень вкусное блюдо. Идеально, если вы приготовите его в воке – круглой глубокой китайской сковороде с выпуклым дном.
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Свинина по-азиатски
Время приготовления
- 45 минут
Калорийность:
- 303 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г свинины
- 5-6 перьев шнитт-лука
- 1/2 луковицы
- 2 перца чили
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст. л. тертого имбиря
- Соль, перец
Для маринада:
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. кунжутного масла
- 1 ст. л. рисового вина
Способ приготовления:
- Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
- Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 минут.
- В сковороде нагреть масло и жарить мясо, пока оно не побелеет.
- Добавить перец чили и продолжать жарить на среднем огне до мягкости.
- Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3-4 минуты.
Как подавать свинину
Выложить мясо в мисочку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавать вместе с отварным рисом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви.
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Источник: Сегодня