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Свинина в азиатском стиле: рецепт дня

Рецепт жареной свинины с перцем и соевым соусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Свинина с соевым соусом
Свинина с соевым соусом
Фото: Depositphotos

Свинина по-азиатски с перцем чили, чесноком и соевым соусом – быстрое и очень вкусное блюдо. Идеально, если вы приготовите его в воке – круглой глубокой китайской сковороде с выпуклым дном.

Смотрите видео, как приготовить карпа по-азиатски:

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Свинина по-азиатски

Время приготовления

  • 45 минут

Калорийность:

  • 303 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г свинины
  • 5-6 перьев шнитт-лука
  • 1/2 луковицы
  • 2 перца чили
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. л. тертого имбиря
  • Соль, перец

Для маринада:

  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • 1 ст. л. рисового вина

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом.
  2. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 минут.
  3. В сковороде нагреть масло и жарить мясо, пока оно не побелеет.
  4. Добавить перец чили и продолжать жарить на среднем огне до мягкости.
  5. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3-4 минуты.

Как подавать свинину

Выложить мясо в мисочку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавать вместе с отварным рисом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиной шашлык в маринаде из киви.

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мясо свинина рецепт перец чили
Источник: Сегодня
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