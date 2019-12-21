Свинина в азиатском стиле: рецепт дня

Рецепт жареной свинины с перцем и соевым соусом

Свинина с соевым соусом Фото: Depositphotos

Свинина по-азиатски с перцем чили, чесноком и соевым соусом – быстрое и очень вкусное блюдо. Идеально, если вы приготовите его в воке – круглой глубокой китайской сковороде с выпуклым дном.

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Свинина по-азиатски

Время приготовления

45 минут

Калорийность:

303 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г свинины

5-6 перьев шнитт-лука

1/2 луковицы

2 перца чили

2 зубчика чеснока

1 ст. л. тертого имбиря

Соль, перец

Для маринада:

1 ч. л. сахара

1 ч. л. кукурузного крахмала

1 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. кунжутного масла

1 ст. л. рисового вина

Способ приготовления:

Свинину нарезать кусочками. Репчатый лук и шнитт-лук мелко порубить. Перец нарезать тонкими кружочками. Чеснок раздавить прессом. Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо перемешать. Замариновать свинину и оставить на 20 минут. В сковороде нагреть масло и жарить мясо, пока оно не побелеет. Добавить перец чили и продолжать жарить на среднем огне до мягкости. Затем добавить имбирь, лук и чеснок. Посолить, поперчить и, помешивая, держать на огне еще 3-4 минуты.

Как подавать свинину

Выложить мясо в мисочку, посыпать кунжутом и нарезанным зеленым луком. Подавать вместе с отварным рисом.

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