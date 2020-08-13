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Свинина в горчичном соусе с яблоками: рецепт приготовления

Сегодня, 10:27

Готовим медальоны из свинины с яблоками, горчицей и луком на сковороде

Свинина с яблоками и горчицей – идеальный рецепт для сытного летнего ужина. Яблоки делают мясо нежным, дарят ему приятный вкус и невероятный аромат.

Подавайте блюдо с запеченным картофелем, отварным рисом или салатом из свежих овощей.

Свинина с яблоками и горчицей

Свиные медальоны с яблоками
Свиные медальоны с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 230 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г свиной вырезки
  • 2-3 кисло-сладких яблока
  • Немного бульона или воды
  • 1 ст.л. горчицы
  • 1 ст.л. сметаны или сливок (по желанию)
  • Зелень (петрушка или кервель)
  • Растительное масло
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны.
  2. Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками.
  3. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку.
  4. Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут.
  5. Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности.
  6. По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.

Полезный совет

Осенью вместо яблок можно будет использовать айву.

Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:

Напомним, ранее мы делились рецептом свинины с лисичками, а также писали, как вкусно запечь свиные ребрышки.

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Источник: Сегодня
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