Свинина в горчичном соусе с яблоками: рецепт приготовления
Готовим медальоны из свинины с яблоками, горчицей и луком на сковороде
Свинина с яблоками и горчицей – идеальный рецепт для сытного летнего ужина. Яблоки делают мясо нежным, дарят ему приятный вкус и невероятный аромат.
Подавайте блюдо с запеченным картофелем, отварным рисом или салатом из свежих овощей.
Свинина с яблоками и горчицей
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 230 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г свиной вырезки
- 2-3 кисло-сладких яблока
- Немного бульона или воды
- 1 ст.л. горчицы
- 1 ст.л. сметаны или сливок (по желанию)
- Зелень (петрушка или кервель)
- Растительное масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Свинину нарезать толстыми кусочками, слегка отбить, чтобы получились ровные медальоны.
- Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать тонкими ломтиками.
- В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить мясо практически до полной готовности и переложить на тарелку.
- Влить немного бульона (около 1/2 стакана), дать немного выпариться. Добавить горчицу, перемешать. Следом добавить яблоки и дать им потушиться несколько минут.
- Вернуть в сковороду мясо, довести до полной готовности.
- По желанию добавить в соус сметану. Посолить и поперчить. Посыпать зеленью и подавать.
Полезный совет
Осенью вместо яблок можно будет использовать айву.
Смотрите видео, как приготовить буженину с яблоками:
Напомним, ранее мы делились рецептом свинины с лисичками, а также писали, как вкусно запечь свиные ребрышки.
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