Свиной шницель с шалфеем и чесноком: рецепт дня
Шницель из свинины – австрийское блюдо, которое обязательно понравится и вам
Шницель из свинины – идеальный ужин, вкусный и быстрый. В сочетании с овощным салатом "Коул слоу" он образует отличный дуэт.
Смотрите видео, как сделать пряную свинину с грибами:
Чтобы сделать классический венский шницель интереснее, мы рекомендуем добавить в панировку шалфей и чеснок.
Шницель из свинины в пряной панировке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 321 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Свиная корейка (порционные кусочки) – 4 шт.
- Мука пшеничная – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 1/3 стакана
- Чеснок сушеный – 0.5 ч.л.
- Листья шалфея нарезанные – 3 ст.л.
- Лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Выложите кусочки свинины на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины 0,5 см.
- Смешайте панировочные сухари с нарезанным шалфеем и сушеным чесноком. Выложите муку, яйцо и сухари в три отдельные миски.
- Кусочки свинины сначала обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях.
- Нагрейте масло в большой антипригарной сковороде и обжарьте шницели до готовности с двух сторон.
- Подавайте свиной шницель с салатом "Коул слоу", картофельным пюре и дольками лимона.
Как сделать салат "Коул слоу" на гарнир
Ингредиенты:
- 2 лимона
- 1 ч.л. сахара
- 1/4 ч.л. семян сельдерея
- 1/2 стакана майонеза
- 1/4 стакана сметаны
- 1 маленький кочан красной капусты
- 1 маленький кочан белокочанной капусты
- 4 моркови
- Соль
Способ приготовления:
- Морковь очистите и помойте. Натрите на терке для моркови по-корейски.
- Оба вида капусты помыть и тонко нашинковать.
- Натрите 1 чайную ложку лимонной цедры в большую миску, затем выжмите 1/4 стакана сока. Добавьте сахар и 1 чайную ложку соли, перемешайте. Всыпьте семена сельдерея и 1/2 чайной ложки перца. Добавьте майонез и сметану, перемешайте.
- Сложить овощи в миску, полить заправкой и перемешать. Салат можно подавать сразу, а можно накрыть крышкой и хранить в холодильнике до 24 часов.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом свиных ребрышек с медом и горчицей.
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Источник: Сегодня