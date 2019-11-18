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Свиной шницель с шалфеем и чесноком: рецепт дня

Шницель из свинины – австрийское блюдо, которое обязательно понравится и вам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
Шницель из свинины
Шницель из свинины
Фото: Depositphotos

Шницель из свинины – идеальный ужин, вкусный и быстрый. В сочетании с овощным салатом "Коул слоу" он образует отличный дуэт.

Смотрите видео, как сделать пряную свинину с грибами:

Чтобы сделать классический венский шницель интереснее, мы рекомендуем добавить в панировку шалфей и чеснок.

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Шницель из свинины в пряной панировке

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 321 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свиная корейка (порционные кусочки) – 4 шт.
  • Мука пшеничная – 50 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Панировочные сухари – 1/3 стакана
  • Чеснок сушеный – 0.5 ч.л.
  • Листья шалфея нарезанные – 3 ст.л.
  • Лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Выложите кусочки свинины на доску, накройте пищевой пленкой и отбейте до толщины 0,5 см.
  2. Смешайте панировочные сухари с нарезанным шалфеем и сушеным чесноком. Выложите муку, яйцо и сухари в три отдельные миски.
  3. Кусочки свинины сначала обваляйте в муке, затем окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях.
  4. Нагрейте масло в большой антипригарной сковороде и обжарьте шницели до готовности с двух сторон.
  5. Подавайте свиной шницель с салатом "Коул слоу", картофельным пюре и дольками лимона.

Как сделать салат "Коул слоу" на гарнир

Ингредиенты:

  • 2 лимона
  • 1 ч.л. сахара
  • 1/4 ч.л. семян сельдерея
  • 1/2 стакана майонеза
  • 1/4 стакана сметаны
  • 1 маленький кочан красной капусты
  • 1 маленький кочан белокочанной капусты
  • 4 моркови
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Морковь очистите и помойте. Натрите на терке для моркови по-корейски.
  2. Оба вида капусты помыть и тонко нашинковать.
  3. Натрите 1 чайную ложку лимонной цедры в большую миску, затем выжмите 1/4 стакана сока. Добавьте сахар и 1 чайную ложку соли, перемешайте. Всыпьте семена сельдерея и 1/2 чайной ложки перца. Добавьте майонез и сметану, перемешайте.
  4. Сложить овощи в миску, полить заправкой и перемешать. Салат можно подавать сразу, а можно накрыть крышкой и хранить в холодильнике до 24 часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свиные отбивные с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом свиных ребрышек с медом и горчицей.

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Источник: Сегодня
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