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Свиные ребрышки в пиве на мангале: рецепт приготовления

Сегодня, 10:17

Готовим сочные свиные ребра на гриле в пивном маринаде

Свиные ребрышки, маринованные в пиве, – прекрасная горячая закуска для пикника. Если подать к ним гарнир, получится полноценное горячее блюдо.

Покупая ребрышки, обратите внимание на хорошую грудинку с небольшим количеством сала. А вот косточки с тонкими прослойками мяса годятся только на супы.

Свиные ребрышки в пиве

Свиные ребра на решетке
Свиные ребра на решетке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 50 минут + время на маринование

Калорийность:

  • 205 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиных ребер
  • 150 мл светлого пива
  • 50 г коричневого сахара
  • 30 г лимонного сока
  • 5 г чеснока
  • 20 г корня имбиря
  • 5 г перца чили
  • 100 г кетчупа
  • 15 г кинзы

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Способ приготовления:

  1. Вначале приготовить маринад. Для этого мелко покрошить очищенный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили.
  2. В отдельной посуде смешать пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец.
  3. После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник.
  4. После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.

Как подавать свиные ребрышки

Подавайте запеченные ребра с картошкой по-деревенски, зеленью, овощами и любимыми соусами.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки барбекю по-американски:

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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