Свиные ребрышки в пиве на мангале: рецепт приготовления

Готовим сочные свиные ребра на гриле в пивном маринаде

Свиные ребрышки, маринованные в пиве, – прекрасная горячая закуска для пикника. Если подать к ним гарнир, получится полноценное горячее блюдо.

Покупая ребрышки, обратите внимание на хорошую грудинку с небольшим количеством сала. А вот косточки с тонкими прослойками мяса годятся только на супы.

Свиные ребрышки в пиве

Свиные ребра на решетке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

50 минут + время на маринование

Калорийность:

205 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,5 кг свиных ребер

150 мл светлого пива

50 г коричневого сахара

30 г лимонного сока

5 г чеснока

20 г корня имбиря

5 г перца чили

100 г кетчупа

15 г кинзы

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Способ приготовления:

Вначале приготовить маринад. Для этого мелко покрошить очищенный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили. В отдельной посуде смешать пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец. После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник. После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.

Как подавать свиные ребрышки

Подавайте запеченные ребра с картошкой по-деревенски, зеленью, овощами и любимыми соусами.

Смотрите видео, как приготовить ребрышки барбекю по-американски:

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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