Свиные ребрышки в пиве на мангале: рецепт приготовления
Готовим сочные свиные ребра на гриле в пивном маринаде
Свиные ребрышки, маринованные в пиве, – прекрасная горячая закуска для пикника. Если подать к ним гарнир, получится полноценное горячее блюдо.
Покупая ребрышки, обратите внимание на хорошую грудинку с небольшим количеством сала. А вот косточки с тонкими прослойками мяса годятся только на супы.
Свиные ребрышки в пиве
Время приготовления:
- 50 минут + время на маринование
Калорийность:
- 205 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,5 кг свиных ребер
- 150 мл светлого пива
- 50 г коричневого сахара
- 30 г лимонного сока
- 5 г чеснока
- 20 г корня имбиря
- 5 г перца чили
- 100 г кетчупа
- 15 г кинзы
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Способ приготовления:
- Вначале приготовить маринад. Для этого мелко покрошить очищенный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили.
- В отдельной посуде смешать пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец.
- После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник.
- После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.
Как подавать свиные ребрышки
Подавайте запеченные ребра с картошкой по-деревенски, зеленью, овощами и любимыми соусами.
Смотрите видео, как приготовить ребрышки барбекю по-американски:
Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.
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