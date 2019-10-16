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Сырая тыква: польза и вред для здоровья

Не все знают, что тыкву можно употреблять сырой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Сырая тыква богата клетчаткой
Сырая тыква богата клетчаткой
Фото: Depositphotos

Тыква подходит не только для вырезания на Хэллоуин или для приготовления тыквенного пирога. Этот осенний овощ богат полезными веществами. И хотя тыкву обычно подвергают термической обработке, ее можно есть в сыром виде.

Смотрите видео, как сварить самую вкусную тыквенную кашу:

Тыква сырая: польза

Сырая тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Тыква также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.

Сырая тыква полезна для зрения
Сырая тыква полезна для зрения
Фото: freepik.com

Осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Также в составе присутствуют:

  • витамин C – для защиты от простудных заболеваний;
  • витамины группы B – для снятия стресса и усталости;
  • витамин E – для свежей эластичной кожи без морщин;
  • витамин K – для нормального свертывания крови.

Высокий процент растительной клетчатки в составе помогает очистить кишечник и нормализовать пищеварение. Кроме того, клетчатка дарит длительное чувство сытости, защищая нас от переедания. Калорийность сырой тыквы – 26 ккал на 100 г.

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Вред сырой тыквы

Избыток клетчатке в тыкве может вызвать диарею
Избыток клетчатке в тыкве может вызвать диарею
Фото: Depositphotos

Прежде всего, противопоказания касаются людей с индивидуальной непереносимостью продукта. Осторожность следует соблюдать при пониженной кислотности и болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно – при коликах в кишечнике. Чрезмерное количество сырой тыквы может привести к нарушениям пищеварения, например, к диарее. Дневная норма – не больше 500 г продукта.

Как есть сырую тыкву

Из сырой тыквы можно готовить салаты
Из сырой тыквы можно готовить салаты
Фото: Depositphotos

Сырая тыква имеет сочный, насыщенный вкус, что делает ее хорошей самостоятельной закуской или гарниром.

Из свежей тыквы готовят вкусные витаминные салаты. Очень удачное сочетание – сырая тыква, яблоки и морковь. Из мякоти делают и витаминные смузи с помощью блендера, сочетая тыкву с разными фруктами и ягодами.

Кубики сырой тыквы можно посыпать молотой корицей или семенами льна. Кроме того, не забывайте о тыквенных семечках: они полны магния, полезного для нервной системы и здоровья мышц.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде тыквенных семечек.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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