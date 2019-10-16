Сырая тыква: польза и вред для здоровья
Не все знают, что тыкву можно употреблять сырой
Тыква подходит не только для вырезания на Хэллоуин или для приготовления тыквенного пирога. Этот осенний овощ богат полезными веществами. И хотя тыкву обычно подвергают термической обработке, ее можно есть в сыром виде.
Смотрите видео, как сварить самую вкусную тыквенную кашу:
Тыква сырая: польза
Сырая тыква богата витамином А, который полезен для глаз, иммунной системы, кожи и костей. Тыква также является хорошим источником калия, минерала, снижающего риск возникновения гипертонии.
Осенний овощ содержит флавоноиды – антиоксиданты, которые замедляют процессы старения и препятствуют развитию опухолей. Также в составе присутствуют:
- витамин C – для защиты от простудных заболеваний;
- витамины группы B – для снятия стресса и усталости;
- витамин E – для свежей эластичной кожи без морщин;
- витамин K – для нормального свертывания крови.
Высокий процент растительной клетчатки в составе помогает очистить кишечник и нормализовать пищеварение. Кроме того, клетчатка дарит длительное чувство сытости, защищая нас от переедания. Калорийность сырой тыквы – 26 ккал на 100 г.
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Вред сырой тыквы
Прежде всего, противопоказания касаются людей с индивидуальной непереносимостью продукта. Осторожность следует соблюдать при пониженной кислотности и болезнях желудочно-кишечного тракта, особенно – при коликах в кишечнике. Чрезмерное количество сырой тыквы может привести к нарушениям пищеварения, например, к диарее. Дневная норма – не больше 500 г продукта.
Как есть сырую тыкву
Сырая тыква имеет сочный, насыщенный вкус, что делает ее хорошей самостоятельной закуской или гарниром.
Из свежей тыквы готовят вкусные витаминные салаты. Очень удачное сочетание – сырая тыква, яблоки и морковь. Из мякоти делают и витаминные смузи с помощью блендера, сочетая тыкву с разными фруктами и ягодами.
Кубики сырой тыквы можно посыпать молотой корицей или семенами льна. Кроме того, не забывайте о тыквенных семечках: они полны магния, полезного для нервной системы и здоровья мышц.
Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде тыквенных семечек.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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