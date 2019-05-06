Сырники без сахара и яиц: полезный рецепт для завтрака
Готовим диетические сырники на завтрак
Сырники без яиц и сахара – это не только вкусно, но и очень полезно. Спелые и сладкие бананы с успехом заменяют сахар и яйца. Вы также можете добавить в творожное тесто сухофрукты: например, изюм или нарезанную курагу.
Сырники без яиц: рецепт
Ингредиенты на 10 шт.:
- Творог – 450 г
- Мука
- Очень спелый и сладкий банан – 1 шт.
- Заменитель сахара – по желанию и по вкусу
- Растительное масло – для жарки
Читайте такжеКак приготовить вкусные сырники: ТОП-5 рецептов
Рецепт приготовления:
- Банан взбить блендером или растереть вилкой.
- Смешать с остальными ингредиентами и сформировать сырники. Муки добавить столько, сколько возьмет тесто - чтобы можно было слепить "колобки" из творожной массы.
- Слегка обвалять заготовки в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на растительном масле.
- Подавать сырники вместе с вареньем, сметаной или медом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пп сырники в духовке по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом безглютеновых сырников с рисовой мукой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочно-морковные сырники от Лилии Ребрик.
Смотрите видео, как выбрать вкусный и полезный творог:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить бисквит в мультиварке Детокс-коктейль для похудения: рецепт с яблоками и шпинатом Рецепт дня: маково-кокосовый пирог со сметанным муссом Как приготовить мороженое "Ореховый рожок"
Источник: Сегодня