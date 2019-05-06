Сырники без сахара и яиц: полезный рецепт для завтрака

Готовим диетические сырники на завтрак

Сырники с бананом Фото: Depositphotos

Сырники без яиц и сахара – это не только вкусно, но и очень полезно. Спелые и сладкие бананы с успехом заменяют сахар и яйца. Вы также можете добавить в творожное тесто сухофрукты: например, изюм или нарезанную курагу.

Сырники без яиц: рецепт

Ингредиенты на 10 шт.:

Творог – 450 г

Мука

Очень спелый и сладкий банан – 1 шт.

Заменитель сахара – по желанию и по вкусу

Растительное масло – для жарки

Рецепт приготовления:

Банан взбить блендером или растереть вилкой. Смешать с остальными ингредиентами и сформировать сырники. Муки добавить столько, сколько возьмет тесто - чтобы можно было слепить "колобки" из творожной массы. Слегка обвалять заготовки в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на растительном масле. Подавать сырники вместе с вареньем, сметаной или медом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пп сырники в духовке по рецепту Аниты Луценко. "Сегодня" также делились рецептом безглютеновых сырников с рисовой мукой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить яблочно-морковные сырники от Лилии Ребрик.

Смотрите видео, как выбрать вкусный и полезный творог:

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