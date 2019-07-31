Сырники с шоколадом: рецепт вкусного завтрака для детей
Необычные сырники с шоколадной начинкой
Хотите приготовить вкусные сырники на завтрак? Мы предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в творожную массу кусочки шоколада. Шоколад может быть любым – черным, молочным или белым. А от десерта с наполнителем лучше отказаться.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Кроме этого, добавлять слишком много шоколада в сырники не нужно – стандартного квадратика будет достаточно, иначе начинка может вытечь при обжаривании.
Сырники с шоколадной начинкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 1 стакан муки
- 50 г шоколада
- Щепотка соли
- Растительное масло – для обжаривания
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Способ приготовления:
- Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять его вилкой.
- Яйца взбить с сахаром и добавить к творогу, перемешать.
- Всыпать 2 ст. л. муки, посолить и перемешать до однородности.
- Смочив ладони водой, сформировать из творожной массы шарики и вложить внутрь по кусочку шоколада. Приплюснуть, чтобы получились лепешки.
- Обвалять заготовки в оставшейся муке, стряхнуть излишки.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырники и обжарить их на среднем огне под крышкой с двух сторон.
- Подавать сырники с шоколадной начинкой вместе со сметаной, вареньем или десертным соусом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара.
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Источник: Сегодня