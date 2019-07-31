Сырники с шоколадом: рецепт вкусного завтрака для детей

Необычные сырники с шоколадной начинкой

Сырники с шоколадом внутри Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные сырники на завтрак? Мы предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в творожную массу кусочки шоколада. Шоколад может быть любым – черным, молочным или белым. А от десерта с наполнителем лучше отказаться.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Кроме этого, добавлять слишком много шоколада в сырники не нужно – стандартного квадратика будет достаточно, иначе начинка может вытечь при обжаривании.

Сырники с шоколадной начинкой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г творога

2 яйца

2 ст.л. сахара

1 стакан муки

50 г шоколада

Щепотка соли

Растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять его вилкой. Яйца взбить с сахаром и добавить к творогу, перемешать. Всыпать 2 ст. л. муки, посолить и перемешать до однородности. Смочив ладони водой, сформировать из творожной массы шарики и вложить внутрь по кусочку шоколада. Приплюснуть, чтобы получились лепешки. Обвалять заготовки в оставшейся муке, стряхнуть излишки. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырники и обжарить их на среднем огне под крышкой с двух сторон. Подавать сырники с шоколадной начинкой вместе со сметаной, вареньем или десертным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара.

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