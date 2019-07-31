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Сырники с шоколадом: рецепт вкусного завтрака для детей

Необычные сырники с шоколадной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сырники с шоколадом внутри
Сырники с шоколадом внутри
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные сырники на завтрак? Мы предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в творожную массу кусочки шоколада. Шоколад может быть любым – черным, молочным или белым. А от десерта с наполнителем лучше отказаться.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Кроме этого, добавлять слишком много шоколада в сырники не нужно – стандартного квадратика будет достаточно, иначе начинка может вытечь при обжаривании.

Сырники с шоколадной начинкой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 стакан муки
  • 50 г шоколада
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – для обжаривания

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Способ приготовления:

  1. Творог выложить в глубокую миску и хорошо размять его вилкой.
  2. Яйца взбить с сахаром и добавить к творогу, перемешать.
  3. Всыпать 2 ст. л. муки, посолить и перемешать до однородности.
  4. Смочив ладони водой, сформировать из творожной массы шарики и вложить внутрь по кусочку шоколада. Приплюснуть, чтобы получились лепешки.
  5. Обвалять заготовки в оставшейся муке, стряхнуть излишки.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом, добавить сырники и обжарить их на среднем огне под крышкой с двух сторон.
  7. Подавать сырники с шоколадной начинкой вместе со сметаной, вареньем или десертным соусом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать сырники без муки и сахара.

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Источник: Сегодня
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