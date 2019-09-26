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Сырники с тыквой в духовке: рецепт полезного завтрака

Готовим сырники с тыквой в порционных формочках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Сырники в духовке с тыквой
Сырники в духовке с тыквой
Фото: Depositphotos

Сырники считаются довольно простым блюдом, но получаются далеко не у всех. Результат приготовления очень сильно зависит от качества творога: он должен быть достаточно жирным и сухим. Но творожная запеканка в маленьких порционных формочках всегда хорошо удается.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Мы рекомендуем приготовить сырники в духовке с добавлением тыквы. Этот яркий осенний завтрак понравится как взрослым, так и детям.

Сырники с тыквой в духовке

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 500 г домашнего творога
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 50 г растопленного сливочного масла
  • 3 ст.л. манной крупы
  • 3 яйца
  • Щепотка соды
  • Ванильный сахар – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Сначала нужно запечь в духовке кусок тыквы, предварительно очищенный от семян. Кожуру срезать не нужно. Просто выложите тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки и запекайте в духовке при температуре 200º С до мягкости. После чего остудите и ложкой выскоблите мякоть в глубокую миску.
  2. Отдельно взбейте яйца с творогом и сахаром, добавьте к тыквенной мякоти. Растопите и влейте сливочное масло, перемешайте до получения однородной массы.
  3. Всыпьте манку и ванильный сахар. Еще раз тщательно перемешайте.
  4. Разложите тесто в силиконовые формочки для кексов. Заполнять их нужно примерно на две трети, потому что сырники в процессе запекания поднимутся.
  5. Отправьте в разогретую до 180º С духовку. Примерно через 20 минут температуру в печи нужно уменьшить до 165-170º С, чтобы верхушки не подгорели. Сырники должны хорошо пропечься изнутри и снаружи.
  6. После этого достаньте их, дайте остыть в формочках, а потом аккуратно переложите на тарелку.

Как выбрать качественный творог

  • Настоящий творог должен быть изготовлен только из натурального молока.
  • Минимальная жирность натурального, ничем не обработанного молока от коровы – 3% и выше.
  • При выборе творога в первую очередь следует обратить внимание на его цвет. Натуральный, качественный творог белый, с кремовым оттенком.
  • Хороший творог должен иметь приятный характерный запах без излишней кислинки.
  • Вкус качественного творога не должен быть кислым или горьким.
  • Натуральный творог должен иметь в меру жирную, нежно-маслянистую и однородную текстуру. А вот рассыпчатый, зернистый и комковатый творог является пересушенным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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