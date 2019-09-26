Сырники с тыквой в духовке: рецепт полезного завтрака

Готовим сырники с тыквой в порционных формочках

Сырники в духовке с тыквой Фото: Depositphotos

Сырники считаются довольно простым блюдом, но получаются далеко не у всех. Результат приготовления очень сильно зависит от качества творога: он должен быть достаточно жирным и сухим. Но творожная запеканка в маленьких порционных формочках всегда хорошо удается.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

Мы рекомендуем приготовить сырники в духовке с добавлением тыквы. Этот яркий осенний завтрак понравится как взрослым, так и детям.

Сырники с тыквой в духовке

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г тыквы

500 г домашнего творога

2-3 ст.л. сахара

50 г растопленного сливочного масла

3 ст.л. манной крупы

3 яйца

Щепотка соды

Ванильный сахар – по желанию

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Способ приготовления:

Сначала нужно запечь в духовке кусок тыквы, предварительно очищенный от семян. Кожуру срезать не нужно. Просто выложите тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки и запекайте в духовке при температуре 200º С до мягкости. После чего остудите и ложкой выскоблите мякоть в глубокую миску. Отдельно взбейте яйца с творогом и сахаром, добавьте к тыквенной мякоти. Растопите и влейте сливочное масло, перемешайте до получения однородной массы. Всыпьте манку и ванильный сахар. Еще раз тщательно перемешайте. Разложите тесто в силиконовые формочки для кексов. Заполнять их нужно примерно на две трети, потому что сырники в процессе запекания поднимутся. Отправьте в разогретую до 180º С духовку. Примерно через 20 минут температуру в печи нужно уменьшить до 165-170º С, чтобы верхушки не подгорели. Сырники должны хорошо пропечься изнутри и снаружи. После этого достаньте их, дайте остыть в формочках, а потом аккуратно переложите на тарелку.

Как выбрать качественный творог

Настоящий творог должен быть изготовлен только из натурального молока.

Минимальная жирность натурального, ничем не обработанного молока от коровы – 3% и выше.

При выборе творога в первую очередь следует обратить внимание на его цвет. Натуральный, качественный творог белый, с кремовым оттенком.

Хороший творог должен иметь приятный характерный запах без излишней кислинки.

Вкус качественного творога не должен быть кислым или горьким.

Натуральный творог должен иметь в меру жирную, нежно-маслянистую и однородную текстуру. А вот рассыпчатый, зернистый и комковатый творог является пересушенным.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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