Сырники с тыквой в духовке: рецепт полезного завтрака
Готовим сырники с тыквой в порционных формочках
Сырники считаются довольно простым блюдом, но получаются далеко не у всех. Результат приготовления очень сильно зависит от качества творога: он должен быть достаточно жирным и сухим. Но творожная запеканка в маленьких порционных формочках всегда хорошо удается.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Мы рекомендуем приготовить сырники в духовке с добавлением тыквы. Этот яркий осенний завтрак понравится как взрослым, так и детям.
Сырники с тыквой в духовке
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 500 г домашнего творога
- 2-3 ст.л. сахара
- 50 г растопленного сливочного масла
- 3 ст.л. манной крупы
- 3 яйца
- Щепотка соды
- Ванильный сахар – по желанию
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Способ приготовления:
- Сначала нужно запечь в духовке кусок тыквы, предварительно очищенный от семян. Кожуру срезать не нужно. Просто выложите тыкву на противень, застеленный бумагой для выпечки и запекайте в духовке при температуре 200º С до мягкости. После чего остудите и ложкой выскоблите мякоть в глубокую миску.
- Отдельно взбейте яйца с творогом и сахаром, добавьте к тыквенной мякоти. Растопите и влейте сливочное масло, перемешайте до получения однородной массы.
- Всыпьте манку и ванильный сахар. Еще раз тщательно перемешайте.
- Разложите тесто в силиконовые формочки для кексов. Заполнять их нужно примерно на две трети, потому что сырники в процессе запекания поднимутся.
- Отправьте в разогретую до 180º С духовку. Примерно через 20 минут температуру в печи нужно уменьшить до 165-170º С, чтобы верхушки не подгорели. Сырники должны хорошо пропечься изнутри и снаружи.
- После этого достаньте их, дайте остыть в формочках, а потом аккуратно переложите на тарелку.
Как выбрать качественный творог
- Настоящий творог должен быть изготовлен только из натурального молока.
- Минимальная жирность натурального, ничем не обработанного молока от коровы – 3% и выше.
- При выборе творога в первую очередь следует обратить внимание на его цвет. Натуральный, качественный творог белый, с кремовым оттенком.
- Хороший творог должен иметь приятный характерный запах без излишней кислинки.
- Вкус качественного творога не должен быть кислым или горьким.
- Натуральный творог должен иметь в меру жирную, нежно-маслянистую и однородную текстуру. А вот рассыпчатый, зернистый и комковатый творог является пересушенным.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и тыквой.
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