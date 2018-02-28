Сырок с фруктами в шоколаде: рецепт Асмик Гаспарян
Победительница шоу МастерШеф 6 сезон рассказала, как приготовить вкусный десерт для детей
Это – универсальный десерт! Здесь и любимый детьми шоколад, и полезный творог. Возьмите себе на заметку простой рецепт вкусных домашних глазированных сырков с фруктами.
Сырок с фруктами в шоколаде
Ингредиенты:
- киви – 2 шт.
- бананы – 2 шт.
- мандарины – 1 шт.
- черный шоколад (70%) – 180 г
- творог (5%) – 250 г
- сахарная пудра – 75 г
- ванильный сахар – 16 г
- мята – 2 веточки
Рецепт приготовления:
1. Растопите на паровой бане шоколад. Смажьте растопленным шоколадом силиконовые формочки и поставьте их в морозилку на 20 минут.
2. Перебейте до однородности творог, сахарную пудру и ванильный сахар. Очистите и нарежьте кубиком киви и бананы. Очищенные мандарины разберите на дольки и разрежьте каждую на 3 части. Смешайте порезанные фрукты с творожной массой. Добавьте измельченные листья мяты. Перемешайте.
3. Растопите еще одну плитку шоколада. В формочки с замерзшим шоколадом выложите творожно-фруктовую массу, сверху залейте растопленным шоколадом. Поставьте в морозилку на 15 минут. Затем достаньте сырок с фруктами в шоколаде из формочек.
Фото: пресс-служба
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожные кексы с фруктами. Мы также делились рецептом брауни с сырной прослойкой.
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