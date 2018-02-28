Сырок с фруктами в шоколаде: рецепт Асмик Гаспарян

Сегодня, 10:23

Победительница шоу МастерШеф 6 сезон рассказала, как приготовить вкусный десерт для детей

Домашние сырки Фото: cook-inspire.livejournal.com
Домашние сырки Фото: cook-inspire.livejournal.com

Это – универсальный десерт! Здесь и любимый детьми шоколад, и полезный творог. Возьмите себе на заметку простой рецепт вкусных домашних глазированных сырков с фруктами.

Сырок с фруктами в шоколаде

Ингредиенты:

  • киви – 2 шт.
  • бананы – 2 шт.
  • мандарины – 1 шт.
  • черный шоколад (70%) – 180 г
  • творог (5%) – 250 г
  • сахарная пудра – 75 г
  • ванильный сахар – 16 г
  • мята – 2 веточки

Рецепт приготовления:

1. Растопите на паровой бане шоколад. Смажьте растопленным шоколадом силиконовые формочки и поставьте их в морозилку на 20 минут.

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2. Перебейте до однородности творог, сахарную пудру и ванильный сахар. Очистите и нарежьте кубиком киви и бананы. Очищенные мандарины разберите на дольки и разрежьте каждую на 3 части. Смешайте порезанные фрукты с творожной массой. Добавьте измельченные листья мяты. Перемешайте.

3. Растопите еще одну плитку шоколада. В формочки с замерзшим шоколадом выложите творожно-фруктовую массу, сверху залейте растопленным шоколадом. Поставьте в морозилку на 15 минут. Затем достаньте сырок с фруктами в шоколаде из формочек.

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Фото: пресс-служба

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить творожные кексы с фруктами. Мы также делились рецептом брауни с сырной прослойкой.

Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники:



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Источник:

"Сегодня"

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