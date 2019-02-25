Сытно и вкусно: отбивные с грибами, сыром и черносливом

Это блюдо можно приготовить на любой праздник

Отбивные с грибами и черносливом Фото: Depositphotos

Рецептом отбивных существует огромное количество. Сегодня мы расскажем, как запечь говяжьи отбивные в духовке с сыром, черносливом, орехами, луком и шампиньонами. Лучшим дополнением к ним станет свежая листовая зелень.

Отбивные с грибами, черносливом и сыром

Ингредиенты:

500 г говяжьей вырезки

180 г грибов

120 г лука репчатого

120 г чернослива

20 г грецких орехов

100 г сыра твердого

100 г сметаны

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

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Рецепт приготовления:

Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом. Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите. Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами. Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука. Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.

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