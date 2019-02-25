Сытно и вкусно: отбивные с грибами, сыром и черносливом
Это блюдо можно приготовить на любой праздник
Рецептом отбивных существует огромное количество. Сегодня мы расскажем, как запечь говяжьи отбивные в духовке с сыром, черносливом, орехами, луком и шампиньонами. Лучшим дополнением к ним станет свежая листовая зелень.
Отбивные с грибами, черносливом и сыром
Ингредиенты:
- 500 г говяжьей вырезки
- 180 г грибов
- 120 г лука репчатого
- 120 г чернослива
- 20 г грецких орехов
- 100 г сыра твердого
- 100 г сметаны
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом.
- Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите.
- Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами.
- Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука.
- Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тефтелей из говядины в пряном томатном соусе. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.
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Источник: Сегодня