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Сытно и вкусно: отбивные с грибами, сыром и черносливом

Это блюдо можно приготовить на любой праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Отбивные с грибами и черносливом
Отбивные с грибами и черносливом
Фото: Depositphotos

Рецептом отбивных существует огромное количество. Сегодня мы расскажем, как запечь говяжьи отбивные в духовке с сыром, черносливом, орехами, луком и шампиньонами. Лучшим дополнением к ним станет свежая листовая зелень.

Отбивные с грибами, черносливом и сыром

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 180 г грибов
  • 120 г лука репчатого
  • 120 г чернослива
  • 20 г грецких орехов
  • 100 г сыра твердого
  • 100 г сметаны
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Мясо нарежьте на кусочки толщиной 2 см и отбейте. Посолите и поперчите с двух сторон. Переложите в форму для запекания, смазанную маслом.
  2. Хорошо промойте чернослив, залейте его теплой водой и оставьте на полчаса. Еще раз промойте и обсушите.
  3. Выложите чернослив на мясо в один слой, посыпьте колотыми орехами.
  4. Обжарьте на сковороде нарезанные тонкими ломтиками грибы. Добавьте нарезанный полукольцами лук. Посолите и поперчите по вкусу, готовьте до золотистого цвета лука.
  5. Выложите грибы с луком сверху на чернослив. Смажьте сметаной и посыпьте тертым сыром. 
  6. Запекайте отбивные в разогретой до 190 С духовке в течение 40 минут или до золотистой корочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить идеальный стейк из говядины. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тефтелей из говядины в пряном томатном соусе. Кроме этого, мы писали, как приготовить жаркое из говядины по-ирландски.

Смотрите видео, как выбрать безопасное свежее мясо:

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Источник: Сегодня
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